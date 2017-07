Dupa tragerile cu munitie de razboi, de sambata de la Cincu, duminica,

Cel mai mare exercitiu militar condus de Statele Unite in Europa de Est atinge in aceste zile punctul culminant pe teritoriul Romaniei.

Desfasurat si in Ungaria si Bulgaria, Saber Guardian aduna la un loc 25.000 de militari din 22 de tari, prercum si 3.000 de blindate.

Dupa tragerile cu munitie de razboi, de sambata de la Cincu, duminica, romanii si americanii au trecut cot la cot Dunarea si au simulat respingerea unui atac inamic.

Pentru prima oara in ultimii 31 de ani, militarii forteaza trecerea Dunarii si au ales s-o faca la Burdusani, pe Bratul Borcea.

Dar spre deosebire de 1986, acum sunt americani si romani.

Americanii au adus in Romania si Bulgaria 14.000 de militari , mai mult de jumatate din toate efectivele implicate.

Iar piesa de rezistenta o reprezinta regimentul 2 cavalerie, venit din Germania, pe soselele Europei, intr-un traseu are a durat 2 saptamani.

Pe langa armament si munitie, intr-o lupta este esentiala coordonarea soldatilor.

Ovidiu UIfaleanu, general de brigada, sef divizie multinationala Sud-Estul Europei: „Exersam scenariu de razboi la nivelul de coducere a armatei.

Important e sa invatam sa cooperam, sa ne intelegem unul cu altul. De aia e foarte imprtant sa fim impreuna.”

Exercitiile Saber Guardian 17, conduse de Fortele Terestre Americane, se vor incheia pe 20 iulie.

In septembrie, rusii vor organiza exercitiul ZAPAD, in cadrul caruia au de gand sa aduca 100 de mii de militari, de patru ori mai mult decat cei implicati in antrenamentele de acum!

Declaratii

Comandantul forţelor terestre americane din Europa, generalul Ben Hodges, s-a arătat mulţumit de modul în care au interacţionat militarii români cu cei americani, dar consideră că mai trebuie lucrat.

Ben Hodges: „Medicina este un instrument extraordinar care ajută statele să colaboreze între ele. România s-a evidenţiat ca lider, capabil să găzduiască grupul de lucru medical balcanic în această regiune, dar mai avem încă de lucru în ceea ce priveşte interoperabilitatea, îndeosebi la nivel de autorităţi şi politici.

Nu există nici o îndoială că personalul medical este excelent pregătit, însă fiecare stat are propriile politici privind actul medical, rezervele de sânge, etc.”

Ministrul apărării naţionale, Adrian Ţuţuianu, s-a arătat mulţumit de modul în care s-au desfăşurat exerciţiile.

Adrian Ţuţuianu: „Prezenţa trupelor americane la aceste exerciţii vine să arate interesul pe care partea americană îl arată relaţiei cu România şi Parteneriatului strategic, care a împlinit recent 20 de ani, în condiţiile în care ştiţi că situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una deosebit de complexă.

Din discuţiile purtate cu generalii din ambele părţi, calificativul este excelent.”