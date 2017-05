România o țară ocupată? NATO trimite în România forţa de reacţie rapidă!

Mai multe ţări din NATO au fost solicitate să desfăşoare în regim de urgenţă trupe de luptă în România. 4000 de militari, cu transportoare blindate şi elicoptere de atac vor fi desfăşuraţi pe teritoriul României. Efectivele fac parte din Forţa de Reacţie Întrunită Foarte Rapidă a NATO (VJTF) ce include forţe militare din 9 ţări ale Alianţei.

Noble Jump este unul dintre acela mai mari exerciţii ale NATO din acest an care se va desfăşura în Poligonul Cincu unde vor ajunge cei 4000 de militari care vor sosi din bazele militare ale Alianţei din Marea Britanie, Germania, Olanda, Spania, Polonia, Norvegia, Albania, Bulgaria şi România. Cele mai multe dintre efective sosesc pe calea aerului dar echipamentele grele de luptă vor ajunge în România pe cale ferată sau pe mare.

Exerciţiul Noble Jump reprezintă pentru NATO o provocare majoră pe segmentul logistic întrunit care va testa capacitatea aliaţilor de a furniza sprijin militar cu o forţă de luptă oricând şi oriunde este nevoie. Înainte ca trupele să fie mutate în România acestea trebuie să fie puse în stare de alarmă şi în prezent acest proces de activare se desfăşoară în rândul statelor care contribuie cu efective la VJTF.

Utilizând o procedură ce are la bază o planificare militară bine conturată, cartierele generale ale NATO fac apel la ministerele apărării naţionale din statele membre şi activează detaşamentele puse deja la dispoziţie ca forţe cu un înalt grad de mobilitate şi reacţie.

Forţa de Reacţie Întrunită Foarte Rapidă a NATO (VJTF) este pregătită şi capabilă să desfăşoare o forţă combatantă extrem de bine pregătită pentru mobilizare în câteva zile pentru a preveni orice agresiune militară „ce va urma”. În acest an, această operaţiune complexă va fi condusă de Brigada 20 Blindate din Marea Britanie: The Iron Fist Brigade sub coordonarea Cartierului General Întrunit de la Napoli.

Generalul-locotenent Alain Parent, locţiitorul comandantului Comandamentului Întrunit de la Napoli, care are comanda exerciţiului din acest an din România, a declarat:

Noble Jump este piatra de hotar pentru noi în acest an. Este primul exerciţiu major prin care vom observa cum efective semnificative cu tehnică de luptă vor traversa Europa şi vor furniza pentru noi argumente pentru a demonstra că suntem capabili să desfăşurăm rapid forţe militare oriunde este necesar pentru a preveni un conflict.

Potrivit site-ului Comandamentului Întrunit de la Napoli, generalul Alain Parent a mai declarat că:

Faza de alarmare din cadrul exerciţiului reprezintă un element cheie în instruirea de care avem nevoie pentru a ne sigura că procedurile noastre sunt corecte şi sunt mulțumit să declar că aceste manevre militare se derulează până acum conform planificării.

Într-o declaraţie pentru Radio România Actualităţi, comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite din Armata României, generalul-maior dr. Lucian Foca a declarat că: Aplicaţia militară Noble Jump 2017 este un exerciţiu cu termen scurt de notificare, planificat de Comandamentul Forţelor întrunite de la Napoli, în scopul testării capacităţii operaţionale a elementelor forţelor NATO cu nivel înalt de interoperabilitate şi verificare a capabilităţior implementării planului pentru asigurarea capacităţii de acţiune a NATO în România şi Bulgaria.

Noble Jump este un exerciţiu în derulare în acest moment şi este coordonat de NATO prin Comandamentul Forţelor Întrunite de la Napoli. „Alerta” va fi declanşată în noaptea de 25 spre 26 mai. Exerciţiul militar se va desfăşura până pe 16 iunie. Momentul culminant al dislocării va fi exercițiul cu trageri de luptă care se va desfășura în Centrul de instruire de la Cincu.

Sursa: romania-actualitati.ro