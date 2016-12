România va avea un nou guvern în mai puțin de o săptămână de la desemnarea premierului

Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa la Palatul Parlamentului alaturi de premierul desemnat Sorin Grindeanu si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, ca a stabilit calendarul pentru saptamana viitoare, astfel incat noul Guvern sa fie instalat in cel mai scurt timp.

Astfel, lista cabinetului urmeaza sa fie aprobata marti, iar miercuri vor avea loc audierile in comisii si investirea noului Guvern.

Sorin Grindeanu a precizat ca, daca totul decurge conform programului, miercuri la ora 21:00 ar urma sa aiba loc prima sedinta a noului cabinet.

Celandarul investirii noului Guvern:

Marti

10:30 – biroul permanent de la fiecare camera,

12:00 – plen in fiecare camera,

14:00 – fiecare partid in forul de conducere va aproba lista cabinetului,

15:00 – intalnire cu grupurile reunite PSD-ALDE pentru o prezentare scurta a fiecarui ministru,

16:00 – 16:30 – depunerea de catre premierul desemnat a listei cabinetului si a programului de Guvernare,

17:00 – propunerea ordinea de zi pentru miercuri, ora 18:00 consultari cu UDMR si minoritati.

Miercuri

8:00-14:00 – audierea membrilor Guvernului in comisii.

15:00 – 18:00 – prezentarea programului de guvernare, dezbatere si votul de investitura.

19:00 – ceremonia depunerii juramantului pentru membrii Guvernului – sub rezerva acceptarii de catre Klaus Iohannis

Joi

9:00 – sedinta Biroului permanent al Senatului, cu legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, dezbateri in comisiile din acest for

12:00 – este programat plenul Senatului,

13:00 – sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor,

14:00 – 15:00 – dezbateri in comisii

15:00 – 16:00 va fi votul final in plenul Camerei pentru legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante.

21:00 – prima sedinta a noului cabinet

Declaratii Liviu Dragnea:

Am pus deasupra interesul Romaniei de a avea stabilitate politica

NU am mers la Cotroceni, asa cum era legitim, cu presedintele PSD ca propunere de premier pentru a nu declansa o criza.

Am mers cu o propunere care a fost respinsa cateva zile mai tarziu fara o explicatie

Am venit cu o a doua propunere. Nu am inteles de ce nu a fost desemnat ieri dl. Sorin Grindeanu

A urmat o informala cu presa pentru a ajunge la noi informatii pe surse.

Urma, daca nu avea loc aceasta desemnare, sa convocam saptamana viitoare parlamentul pentru a urma o procedura ca sa instauram un guvern legitim.

Au trecut 20 de zile de la alegeri.

Salariile din administratia publica locala prevazute sa intre in prima faza de crestere de 20% vor creste de la 1 februarie, cu 20 la suta.

Actorii vor avea salariile crescute de la 1 februarie, nu din ianuarie. Vor sta inca o luna cu salariile scazute

Absolut toate masurile noastre din programul de guvernare vor fi aplicate.

Obiectivele raman aceleasi: Mai multi romani din clasa de mijloc cu mai multi bani in buzunare, un program serios de a stopa exodul tinerilor si a creierelor in strainatate, programul de relaxare fiscala asteptat de capitalul romanesc, ajutorul pentru agricultori.

Am stabilit care este calendarul de actiuni pentru zilele urmatoare, pentru a avea un Guvern instalat in cel mai scurt timp.

Marti: 10:30 – biroul permanent de la fiecare camera, 12:00 – plen in fiecare camera, 14:00 – fiecare partid in forul de conducere va aproba lista cabinetului, 15:00 – intalnire cu grupurile reunite PSD-ALDEpentru o prezentare scurta a fiecarui ministru, 16:00- 16:30 – depunerea de catre premierul desemnat a listei cabinetului si a programului de Guvernare, 17:00 – propunerea ordinea de zi pentru miercuri, ora 18:00 consultari cu UDMR si minoritati.

Miercuri: intre 8:00-14:00 – audierea membrilor Guvernului in comisii. Intre 15:00 – 18:00 vor avea loc prezentarea programului de guvernare, dezbatere si votul de investitura. Sub rezerva acceptarii de catre presedintele Romaniei – o sa trimitem o scrisoare comuna – propunem ca pe 4 ianuarie, la ora 19:00, sa aiba loc ceremonia depunerii juramantului pentru membrii Guvernului.

Joi: 9:00 sedinta Biroului permanent al Senatului, cu legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, dezbateri in comisiile din acest for, 12:00 – este programat plenul Senatului, 13:00 – sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, intre 14:00 – 15:00 – dezbateri in comisii, iar intre orele 15:00 – 16:00 va fi votul final in plenul Camerei pentru legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante.

Declaratii Calin Popescu Tariceanu:

Vom convoca Parlamentul la jumatatea lunii (ianuarie) pentru a putea vota bugetul cat mai curand

Declaratii Sorin Grindeanu:

Daca se respecta calendarul, in acea seara (miercuri seara) la ora 21:00 vom face prima sedinta de Guvern.

Vineri speram sa poata fi adoptat proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a da ordonante

Multumesc celor care m-au sustinut, multumesc PSD

Suntem deschisi marti dupa-masa, dupa ce vom depune programul de guvernare la Parlament si lista cu structura Guvernului sa avem discutii cu UDMR si minoritati.

Am vazut ca unele partide au spus inca dinainte de a vedea programul de guvernare si lista ca nu voteaza. Nu mi se pare corect.

Intrebari:

1. Vi se pare corect ca Iohannis nu a anuntat desemnarea in conferinta de presa?

Grindeanu: Imi inteleg foarte bine functia, deocamdata ca premier desemnat, si inteleg procedurile.

Azi dimineata am primit un SMS de la dl presedinte Iohannis, eu nu aveam numarul dansului. L-am sunat pe dl presedinte Dragnea sa verific daca acela este numarul domnului presedinte. Dupa ce am primit confirmarea, i-am multumit pentru increderea acordata.

(Inainte de a raspunde, Liviu Dragnea i-a soptit lui Sorin Grindean: „Sa zici cum ai aflat” – n.red.)

2. Cum a decurs discutia de ieri cu dl Presedinte Iohannis?

Grindeanu: Intr-un cuvant, decent.

3. V-a deranjat, dl Dragnea, felul in carea a anuntat dl Iohannis?

Dragnea: Nu putea sa ma deranjeze pentru ca eu nu sunt cel desemnat.

Daca nu facea desemnarea, incepeam procedura de suspendare, asa, fara un calendar. Daca nu facea anuntul, convocam astazi, pentru 3 ianuarie, Parlamentul pentru a demara procedura de suspendare. Asa, il convocam pentru noul guvern.

Daca si saptamana viitoare trecea fara un nou Guvern erau niste costuri economice foarte greu de reparat si foarte multa nervozitate in populatie.

Cu SMS, fara, avem un premier desemnat si ne apucam de treaba.

4. Va creste vreo taxa, ce faceti cu TVA, taxa pe stalp?

Dragnea: Suntem foarte preocupati sa nu creasca o taxa pentru care noi am cerut premierului Ciolos sa proroge unele prevederi din codul fiscal. ne-a interesat prorogarea unei prevederi care spune ca de la 1 ianuarie se introduce o noua taxa CASS. este vorba de o noua taxa de contributie la sanatate pentru venituri care vin din investitii. Nu suntem de acord cu ea.

Taxa pe stalp si supracaciza. Eu si acum ma intreb daca nu si astea au fost motivele acestei intarzieri.

5. Cine va face parte din viitorul executiv?

Grindeanu: Vorbim de un Guvern politic. Dl Dragnea a anuntat intalnirile politice pe care coalitia le va avea marti. In cadrul PSD deciziile se vor lua marti.

6. Presedintele vorbea de relatii constitutionale intre institutii… Ce relatie veti avea cu presedintele?

Grindeanu: Ceea ce am spus va fi pus in aplicare. tine de obligatia noastra. Eu sunt un om deschis dialogului atat timp cat lucrurile sunt foarte clar definite, si ele sunt.

Tariceanu: Coabitarea nu este o favoare pe care o propune presedintele. Este o obligatie pentru ca trebuie sa respecte rezultatul votului. Este obligat sa conlucreze.

7. Aveti preferinte de oameni cu care sa lucrati?

Grindeanu: Aici nu vorbim de preferinte si de prietenii. Vor fi numiti oameni politici.

Fiecare dintre cele 2 partide am convingerea ca vor propune oameni de toata isprava. Vorbim de un guvern politic, nu tehnocrat.

8. In momentul in care vom avea un Guvern, cine va lua deciziile la Palatul Victoria?

Grindeanu: Fiecare dintre noi, dintre membrii CEx National, dintre cei care au condus echipa de lucru in programul de Guvernare, sa conduca si Guvernul, in speta presedintele PSD Dragnea. Era un lucru unanim acceptat faptul ca dumnealui a decis sa respecte anumite lucruri, ne-a pus intr-o situatie dificila. El e cel care a condus partidul sa castige alegerile. E cel care merita sa fie premier. Ca urmare a refuzului dnei Shhaideh , a urmat o sedinta in care am primit votul colegilor. Colaborarea intre mine si dl Dragnea va fi foarte stransa. Sunt membru PSD de 20 de ani.

9. Plecati de la premisa ca veti avea un mandat mai scurt de 4 ani?

Grindeanu: Nu, nu plec de la premisa asta.

10. Calendarul aprobarii bugetului

Dragnea: De abia astazi s-a primit un SMS cu succes. Ceea ce am spus eu din noaptea alegerilor ca vrem sa avem un buget pana la 15 ianuarie, am facut o greseala sperand sa avem un buget instalat pana cel tarziu acum o saptamana. Ori noi convocam saptamana viitoare sedinta pentru a avea guvernul. Dupa aceea vorbim de buget.

Guvernul va folosi perioada minima legala pentru a avea aprobarea bugetului. Bugetul este gata, trebuie sa treaca prin Ministerul Finantelor.

11. Despre redevente. Ce se intampla cu redeventele, ca dl Ciolos spunea ca este finalizat proiectul?

Dragnea: Hai sa nu mai credem snoavele tehnocratilor. Cu redeventele este mai complicat. Avem solutie dar vi se va transmite de la Guvern pe ce variante o sa mearga.

12. Care este contributia dvs la programul de guvernare si viziunea dvs.?

Grindeanu: Explicatiile raman aceleasi, cele legate de programul pe IT, am contribuit la parte din oferta pe administratie. Dar spun inca o data, cel care a coordonat toata echipa si e normal sa auziti aceste lucruri de la dl Dragnea pentru ca el a coordonat.

Acest program de guvernare a fost votat de Romania si intr-un mod masiv. Datoria mea si a guvernului este sa ne tinem de programul de guvernare.

13. Ce fel de Guvern vom avea? Vom avea si ministri delegati?

Grindeanu: Deciziile politice vor fi luate marti in forurile de conducere ale PSD si ALDE.

14. Discutia cu Ciolos. Ati stabilit sa va intalniti?

Grindeanu: Am convenit cu dl Ciolos sa ne auzim luni si sa stabilim pasii urmatori eu anuntandu-l ca e nevoie sa merg la Timisoara sa clarifica niste lucruri la Consiliul Judetean Timis.

Cand vom avea guvernul investit, imediat imi voi da demisia de la presedintia CJ Timis.

15. Veti accepta protectia SPP? cand veti merge la Palatul Victoria?

Grindeanu: Voi merge dupa ce investirea va fi facuta. Nu caut protectia SPP. Vreau sa renunt la protectia SPP.

Dragnea: Lista de ministri aprobata de Parlament nu poate fi refuzata de presedinte.

Administratia prezidentiala organizeaza ceremonia. As vrea o procedura simpla, sobra, eficienta pentru ca oamenii trebuie sa mearga la munca in acea seara, acea noapte.

Salut decizia presedintelui de astazi, de a desemna un premier.

Eu am inteles acele apropouri subtile legate de programul de Guvernare. Singurul care stie acel program din scoarta in scoarta sunt eu. Dar si Sevil Shhaideh, dupa ce am anuntat-o, a inceput sa se uita in partile la care ea nu lucrase, si Sorin Grindeanu a inceput de aseara sa se uite. In urmatoarele zile va invata programul de guvernare.

Lucrurile asa trebuie sa se desfasoare.

Orice Guvern trebuie sa dea socoteala publicului si institutiilor politice care il sustin. Nu ca tehnocratii care criticau Parlamentul.