Rubeola, rujeola şi oreionul nu îi sperie pe părinţii braşoveni

În campania de inoculare cu vaccin ROR a copiilor nevaccinaţi, desfăşurată în luna ianuarie, mai puţin de un sfert dintre copiii care ar fi trebuit să primească prima doză au fost vaccinaţi. Un procent îngrijorător, care le determină pe autorităţi să facă un apel la părinţi să îşi imunizeze copiii împotriva bolilor copilăriei.

Rujeola, rubeola şi oreionul sunt boli cu care copiii se aleg mai ales în colectivităţi. Sunt foarte contagioase, copiii fac boala şi apoi capătă imunitate. In anumite situaţii, însă, pot da complicaţii şi, mai mult, rujeola poate duce la deces. De la începutul anului trecut, rujeola a luat 16 vieţi in România.

La Braşov, în 2016 şi primele două luni din 2017 au fost confirmate 43 de cazuri de rujeolă dar nu a fost înregistrat niciun deces. Ministerul Sănătăţii a desfăşurat în perioada 3-18 ianuarie o campanie de recuperare la vaccinarea ROR a copiilor nevaccinaţi până acum. Rezultatele sunt mult sub aşteptări.

Dr. Claudia Bularca, purtător de cuvânt DSP Braşov, spune că, la nivelul judeţului avem un număr de 10.568 de copii restanţieri înregistraţi, dintre care sunt vaccinaţi 1823 de copii, deci doar 17,25% doar dintre copiii restanţieri.

Vaccinul ROR se face la medicul de familie. Până la declanşarea epidemiei de rujeolă, prima doză se va administra la 12 luni, iar a doua doză, în clasa I.

Cel mai puţin au fost recuperaţi la vaccinare bebeluşii şi copiii cu vârste între 5 şi 9 ani.

Chiar şi prefectul Judeţului face un apel către părinţi să-si vaccineze copiii.

Vaccinul ROR este gratuit la medicul de familie şi se găseşte în doze suficiente.

Campania de vaccinare ROR atât a copiilor restanţieri, cât şi a copiilor care trebuie să facă vaccinul la termen continuă.

