S-a încheiat a patra ediţie a Ligii de Minifotbal, Campionatul Instituţiilor Militare Braşov, cu victoria echipei IPA1Dream Team

S-a încheiat ediţia a patra a Ligii de Minifotbal, Campionatul Instituţiilor Militare Braşov. La meciuri au participat 12 echipe, care, în afara cazurilor de plecare a jucătorilor în misiunile profesionale, au susţinut la timp partidele, astfel încât se poate spune că acest campionat a fost o reuşită. Primul loc a revenit echipei Secţiei 1 Poliţie Braşov, numită IPA 1Dream Team Braşov, urmată de echipele Black Thunder Braşov, Black Vipers Predeal şi Logistica Braşov. Sufletul organizării a fost, şi la această ediţie, preşedintele Asociaţiei Sportive ,,Urşii Fioroşi”, din cadrul Poliţiei Locale Braşov, ofiţer de Poliţie în rezervă, Comisar Traian Moldovan. Ultimele partide s-au desfăşurat joi, pe terenul de sub balonul de lângă Şcoala generală 2, după care a urmat destivitatea de premiere, echipele primind cupe şi diplome. La festivitatea de încheiere a sezonului au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal, semn că această competiţie a devenit parte integrantă a fotbalului din judeţ.

,,A fost un campionat bun, toate echipele au fost disciplinate. Am avut probleme numai cu echipele ai căror jucători au fost nevoiţi să plece în misiuni, însă meciurile amânate s-au jucat în cele din urmă şi am ajuns să terminăm cu bine campionatul”, ne-a spus cms(rez)Traian Moldovan.

La această ediţie, au participat şi jucători care au evoluat în ligile de fotbal din România, aşa cum sunt Robert Tamaş, fratele cunoscutului fotbalist Gabi Tamaş, care a devenit golgheterul campionatului. Apoi, în aceeaşi categorie se înscriu Dorin Arcanu, Giani Belean sau alţi jucători care au evoluat în ligile a treia şi a patra.

Dan Ene, conducătorul echipei învingătoare, IPA1Dream Team, a spus : ,,Pe parcursul campionatului am întâlnit echipe foarte bune, care s-au întărit faţă de sezonul trecut, astfel încât toate meciurile au fost destul de grele. După un effort colectiv, s-a dovedit că jucătorii noştri au fost disciplinaţi şi au reuşit să se impună”

Dorin Duşa