S-a lansat concurs pentru șef la Serviciul de Salvamont al municipiului Brașov

Serviciul Public Local de Salvamont din subordinea Consiliului Local are 18 posturi, dintre care 17 ocupate, singurul vacant fiind cel de director. Concursul pentru ocuparea postului a fost deja lansat, iar dosarele de candidatura pot fi depuse pana in 10 ianuarie

Serviciul Public Local de Salvamont din subordinea Consiliului Local are 18 posturi, dintre care 17 ocupate, singurul vacant fiind cel de director. Concursul pentru ocuparea postului a fost deja lansat, iar dosarele de candidatura pot fi depuse pana in 10 ianuarie.

Concursul consta intr-o selectie de dosare, urmata de o proba scrisa, pe 18 ianuarie, si apoi un interviu, la o data care va fi comunicata ulterior.

Serviciul Public Local de Salvamont a fost infiintat, anul trecut, la recomandarea Curtii de Conturi, care a cerut ca Municipalitatea sa aiba o structura proprie de salvamont, cu organigrama, regulament si buget. Serviciul de Salvamont al municipiului Brasov are, in medie, cam 420 de interventii pe an, in zona montana, cele mai multe fiind inregistrate pe timp de iarna, in Poiana Brasov.

Vifor Rotar