S-a reluat inghesuiala la Direcția de Taxe și Impozite

Sute de brasoveni au vrut sa fie primii care-si platesc taxele si impozitele locale. Multi au asteptat la rand de la primele ore ale diminetii sa se deschida caseriile. Majoritatea dintre ei pensionari, oamenii prefera sa scape de griji de la inceputul anului si sa beneficieze si de reducerea de 5%,

Sute de brasoveni au vrut sa fie primii care-si platesc taxele si impozitele locale. Multi au asteptat la rand de la primele ore ale diminetii sa se deschida caseriile. Majoritatea dintre ei pensionari, oamenii prefera sa scape de griji de la inceputul anului si sa beneficieze si de reducerea de 5%, acordata celor care achita integral impozitele pana la 31 martie. Anul acesta, valoarea taxelor si impozitelor locale este la acelasi nivel ca anul trecut.

Casieriile Directiei Fiscale Brasov s-au deschis luni dimineata. Multi s-au inghesuit de la primele ore sa-si achite darile; ca in fiecare an, au fost si brasoveni – cam 20 la numar – care s-au asezat la rand cu cateva ore inainte de deschiderea casieriilor.

„Asa obisnuiesc eu mereu cam din prima zi sa scap” spun cei mai multi dintre cei pe care nu-i deranjeaza inghesuiala

Desi in ultimii ani tot mai multi brasoveni aleg sa-si achite darile online numarul acestora ramane inca mic. Potrivit lui Marian Voinescu, director Directia Fiscala Brasov fata de 2014 cand plateau pe brasovcity 1962 de persoane, in 2016 au platit 6000 de persoane, deci de trei ori mai mult. Si pe ghiseu.ro numarul platitorilor a crescut si o sa creasca si mai mult, estimeaza conducerea fiscului local.

Programul de lucru la casieriile unde se pot achita taxele si impozitele locale este de luni pana vineri, de la 8 la 16. 30, iar miercurea de la 8 la 18.30. Incasari se pot face la sediile de pe strazile Dorobantilor, Lunga si Turnului.

Vifor Rotar