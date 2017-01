S-au gasit bani pentru competiția de sărituri de la Râșnov

Etapele de Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile pentru fete de la Rasnov se vor tine asa cum au fost programate. Anuntul a fost facut de secretarul general al Federației Romane de Schi Biatlon, Puiu Gaspar, dupa discutia pe care a avut-o cu ministrului Tineretului si Sportului Marius Dunca

Etapele de Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile pentru fete de la Rasnov se vor tine asa cum au fost programate. Anuntul a fost facut de secretarul general al Federației Romane de Schi Biatlon, Puiu Gaspar, dupa discutia pe care a avut-o cu ministrului Tineretului si Sportului, brasoveanul Marius Dunca.

Sunt spulberate astfel temerile ca evenimentul nu va mai avea loc, dupa ce Ministerul nu virase de la de la bugetul de stat cele 120.000 de euro necesare organizarii competitiei.

La competiția ce se va desfașura in perioada 28-29 ianuarie pe Valea Carbunarii vor participa cele mai bune 60 de saritoare cu schiurile din lume.

Organizatorii sunt bucurosi ca in acest an au suficienta zapada si nu mai trebuie sa care omatul din munti, asa cum au facut anii trecuti, ca sa poate asigura competitrorilor conditii decente de concurs.

Vifor Rotar