Sa-a dat liber la funcționarea unui Detașament de contrainformații al NATO pe teritoriul României

Infiintarea structurii NATO are la baza deciziile adoptate la Summitul NATO de la Varsovia, din 2016, si este cuprinsa in cadrul „pachetului de masuri pentru asigurarea prezentei inaintate pe flancul sud-estic al Aliantei Nord-Atlantice”, se arata in documentul citat.

„Detasamentul de contrainformatii NATO isi va desfasura activitatea pe langa Comandamentul Diviziei Multinationale de Sud-Est din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurare de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata si actualizata”, precizeaza presedintele Klaus Iohannis in scrisoare transmisa presedintelui Senatului.