Șaguniștii au reuşit cel mai bun rezultat la concursul NASA

Au obţinut trei premii întâi şi până acum, este prima dată când România obţine o astfel de performanţă, adusă de echipe ale unui singure instituţii de învăţământ. Conferinţa internaţională a NASA, unde vor fi prezentate proiectele şi le vor fi înmânate premiile, va avea loc în Saint Louis, Missouri, Statele Unite, în mai.

La concursul NASA Space Settlement Design Contest 2017, s-au înscris 12 echipe de la Saguna, dintre care zece au obţinut premii sau menţiuni.

Sarcina lor a fost să proiecteze mici planete artificiale unde pot locui oameni, să găsească soluţii viabile pentru susţinerea vieţii, de la date tehnice până la cele de convieţuire şi organizare socială. Din cele 4000 de proiecte prezentate, 1500 au fost respinse pentru plagiat. Braşovenii au reuşit să impresioneze juriul internaţional, spune prof. Carmen Tănăsescu, coordonatul echipelor de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”.

Braşovenii au reuşit să-i întreacă până şi pe indieni, care de regulă obţineau cele mai multe premii. În acest an, elevii Colegiului Naţional „Andrei Şaguna“ au plecate cu trei medalii de aur, una de argint, două de bronz şi patru menţiuni.

Locul întâi a fost câştigat de trei echipe, una din clasa a VI-a, care a fost înscrisă pentru clasa a VII-a, o altă echipă de-a VII-a şi una de-a IX-a.

O noutate în acest an este că una dintre echipele câştigătoare a fost formată din elevi de la „Aprily Lajos” şi „Johannes Honterus”, precum şi de o elevă din Italia, al cărei tată a fost şagunist. Copiii nu s-au cunoscut până în momentul în care au lucrat la proiect.

Premiul II a fost obţinut de echipa premiantă şi la ediţia de anul trecut iar premiile III au fost aduse de o echipă din clasa a VII-a şi una dintr-a XI-a.

De asemenea, braşovenii au obţinut şi patru menţiuni. Echipele premiate cu locurile unu, doi şi trei sunt formate din 27 de elevi care vor participa la Conferinţa internaţională a NASA, unde le vor fi înmânate premiile, în Saint Louis, Missouri, Statele Unite, în perioada 24-30 mai.

Anul trecut, din cele 11 proiecte ale elevilor de la Colegiul Naţional ”Andrei Şaguna“ din Braşov patru au fost premiate cu locurile 2 şi 3.

De asemenea, în 2014, o echipă formată din opt elevi din clasele a 11-a de la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“ din Braşov a câştigat locul întâi la concursul NASA cu proiectul unui oraş spaţial, iar un alt elev, de clasa a 6-a, dar care a concurat la categoria elevilor de-a 7-a, a ocupat locul al doilea în acelaşi concurs.

