Salarii de peste 10.000 de lei pentru manageri brașoveni de spitale

Majorarea salariilor de la 1 februarie aduce salarii uriase si pentru sefii institutiilor de cultura sau din aparatul propriu al consiliului judetean. Presedintele Consiliului Judetean si administratorul public al judeteului vor castiga, incepand cu aceasta luna, peste 7200 de lei. Si mai multi bani – peste 9.500 de lei – incaseaza sefa Muzeului de Etnografie, Ligia Fulga, in timp ce colegul ei Bartha Arpad, managerul Muzeului de Arta, are un salariu la doar jumatate din aceasta suma. Cam la fel castiga si Nicolae Pepene de la Muzeul de Istorie care va incasa aproximativ 4600 de lei.

Cei mai multi bani vor castiga, insa, de la 1 februarie sefii de spitale. Managerul Spitalului de Psihiatrie si Neurologie, Alexandru Grigoriu, are aprobat un salariu brut cu tot cu sporuri de 16.000 de lei. Urmatorul in top este managerul Spitalului de Pneumoftiziologie care va castiga 13600 de lei in timp ce managerul de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta va avea un venit brut de peste 11.000 de lei. Mai putin incaseaza managerul de la Spitalul Clinic de Copii, circa 6800 de lei si cel de la Maternitate aproximativ 6500 de lei.

Vifor Rotar