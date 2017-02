Saşi corciţi şi români trădători militează pentru dezmembrarea României

Motto: „Trecând prin Ardeal, am aflat de la nişte săsoaice, indiscreţie nesperată, că saşii se pregăteau în ascuns să preia funcţiile pentru conducerea Ardealului, urmând ca românii de aici să fie mutaţi în Transnistria. Astfel nemţii înşelau si pe români si pe unguri, ţinându-i cu speranţa că vor lua si restul Ardealului. De fapt, cum s-a aflat mai târziu, ei vroiau să creeze un nou stat german numit Donauland, cu teritorii din Ungaria, Iugoslavia si Ardeal.”

(„ Amintiri din întuneric ” , preot Nicolae Grebenea)

Toată lumea vorbeşte de pericolul unguresc, dar nimeni nu observă alţi alogeni, poate chiar mai periculoşi decât ungurii şi nici pe românii care slujesc interesele duşmanilor României. Măcar parte dintre unguri sunt duşmani făţişi ai statului românesc unitar şi indivizibil, aşa că ştim măcar la ce să ne aşteptăm! Dar ce ne facem cu alţi minoritari, care pozează în adepţi ai progresului, deşi vor să ne întoarcă în Transilvania Evului Mediu?

În timp ce românii se manifestă,pe bune, cu dragoste frăţească faţă de saşii din Ardeal, aceştia le răspund cu o atitudine şovină, cum face, de exemplu sasul provenit din Agnita, Bernd Fabritius , care a fost ales în Bundestag anul trecut . Dacă exaltata presă cosmopolită din România trâmbiţa că acest Fabritius este primul român intrat în Bundestag, iată ce răspundea, cu aroganţă şi superioritate ariană, „românul” într-un interviu: „ AGERPRES : Dumneavoastră vă simţiţi mai mult român sau mai mult german?; Bernd Fabritius: Eu sunt german din România. Dacă vă referiţi la român, la naţionalitate , eu nu sunt român , eu sunt neamţ . Eu am rădăcini din România, mă simt ca un sas care provine din România. ” E clar că aceşti indivizi, născuţi pe pământ românesc, neagă apartenenţa la poporul român, adică, pe înţelesul tuturor, s-a cam terminat cu „cetăţenii români de altă naţionalitate” ! Etnicii germani, ca acest Bernd Fabritius, sunt urmaşii saşilor şi şvabilor,mjlti dintre ei,membri din organizaţia hitleristă Grupul Etnic German.

Liga Transilvania-Banat P e aceleaşi coordonate, ale separării Transilvaniei şi Banatului de România pentru care milita grupul Etnic German, a fost creată şi Liga Transilvania-Banat de către trădătorul român Sabin Gherman , ca să nu fie bătător la ochi şi pentru ca românii cu puţină cultură generală şi neştiutori de istorie să fie mai uşor de îmbrobodit. Dacă iniţiativa ar fi aparţinut unui ungur sau neamţ, atunci ar fi fost dubios chiar şi pentru ceiDe parcă nu era suficientă Liga Transilvania-Banat , iată că a mai apărut şi Liga Transilvania Democrată , un fel de Divizia B a „campionatului” pentru dizolvarea României . Această Ligă are propria pagină de Facebook administrată de tâmplarul Mircea Dăian din Mediaş , unde se face propagandă „ardelenismului” prin diverse obiect promoţionale (brelocuri, tricouri, steaguri, autocolante):

Bernd Fabritus (parlamentar german şi preşedinte al Asociaţiei saşilor transilvăneni din Germania), Erika Steinbach (preşedinta Uniunii etnicilor germani expulzaţi – acuzată în Polonia de neonazism şi revizionism) ,alaturi de Carmen şi Klaus Iohannis. (Foto: Rainer Lehni). De fapt, în cazul lui Bernd Fabritius , acesta este descendent direct al unuia dintre şefii minorităţii fasciste germane din România, Fritz Fabritius . În luna mai 1933, Fritz Fabritius a fondat Partidul naţional-socialist al germanilor din România care propaga ideile naziste, membrii purtând uniformele paramilitare naziste şi folosind zvastica drept simbol. Ulterior această organizaţie, împreună cu altele similare, s-au reunit în Grupul Etnic German din România ( Deutsche Volksgruppe in Rumänien) , la care a aderat şi Biserica Evanghelică, considerând că Adolf Hitler e important şiaproape de saşii transilvăneni precum Dumnezeu. Grupul Etnic German a militat, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru crearea unui nou stat, denumit Donauland („Ţara Dunării”), din care urmau să facă parte Transilvania şi Banatul, ca parte din Mitteleuropa . Î Bernd Fabritius aranjează jocurile din culise pe lângă guvernul german, ca să impună presiune asupra României pentru retrocedări care încalcă în mod cert Convenţia de Armistiţiu din data de 12 septembrie 1944 şi Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de Regele Mihai , prin care Grupului Etnic German din România (Deutsche Volksgruppe) i-au fost confiscate averile şi a fost desfiinţat,conform Legii , fiind o ORGANIZAŢIE NAZISTĂ! Prietenul său, Klaus Werner Iohannis, primar al Sibiului şi mare vedetă liberală, a retrocedat astfel majoritatea imobilelor din centrul Sibiului către FDGR şi Biserica Evanghelică (membră şi aceasta a Grupului Etnic German, la care aderase cu tot cu imobile şi terenuri imobile în data de 11 august 1941),Astfel au fost sfidate toate legile posibile, interne şi internaţionale, inclusiv Constituţia Românie i, oficializând la Judecătoria Sibiu calitatea de succesor al organizaţiei hitleriste Grupul Etnic German pentru Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), Johannes era preşedinte la data respectivă (28 mai 2007), prin sentinţa civilă nr. 2790. dovezile privind această ticăloşie nemărginită, datorită căreia Sibiul mai aparţine României doar scriptic, le găsiţi aici: http://www.justitiarul.ro/jaf- imobiliar-la-sibiu- retrocedari-ilegale!

Nevoia de neamţ a dus la apariţia „germanilor” falşi

Noi, românii, avem marea „calitate” de a ne subestima, Deci vă rog să nu cedaţi impulsului de a mă acuza de şovinism sau xenofobie, din moment ce chiar cei despre care o să scriu sunt renumiţi pentru şovinismul , rasismul şi naţionalismul lor, deoarece fixul cu rasa ariană îl au în cap înşurubat temeinic şi genetic, pe vecie! Doi astfel de „saşi vopsiţi” sunt Willy Schuster şi Erwin Albu. Primul este un descendent al unei familii mixte maghiaro-săseşti, iar al doilea, purtătorul numelui… „neaoş” german Albu, are o bunică săsoaică! S-au prins cei doi că românii au un complex în faţa nemţilor şi că parte din ei sunt mari admiratori ai germanilor, aşa că s-au gândit să speculeze această germanofilie total deplasată, după modelul de succes Regii Carol I si Regele Ferdinand



A se observa că nu este vorba despre vreun demers unguresc care ar intenţiona anexarea (fie ea şi parţială) a Transilvaniei, ci de o serie de acţiuni care urmăresc fixarea în conştiinţa colectivă a conceptului identitar de „ ardelean” . Desigur, următorii paşi se pot uşor deduce: regionalizare – federalizare – referendum – secesiune. Saşii şi ungurii revendică proprietăţi imobiliare şi funciare, unele pe care nu le-au mai putut deţine legal, datorită exproprierii pentru crime de război sau colaboraţionism . Şi totuşi, li se „înapoiază” tot ceea ce revendică, chiar şi clădiri construite ori reconstruite sau renovate pe vremea comuniştilor, de către autorităţi corupte şi trădătoare.

Iată ce înseamnă termenul „şustă”, conform DEX:” Schuster are prenumele, Vilhelm, Cei care joacă în exces cartea germanismului s-ar părea că nu sunt atât de „nemţi” pe cât vor să pară! Măcar Vilhelm, alias Willy Schuster, recunoaşte că este doar pe jumătate sas, maică-sa fiind unguroaică.

„Autonomy for Transylvania” (AFT).

Vilhlem (Willy) Schuster, Sabin Gherman şi Mircea Dăian pun ţara la cale, adică dezmembrarea ei, la restaurantul „Hermania” din Sibiu,fostul sediu al Filarmonicii,retrocedate de primarul Johannis catre…Bisericii Evanghelice. Aşa-zisele „fapte vitejeşti” ale lui Schuster împotriva jandarmilor, la Pungeşti şi Bucureşti, nu au fost altceva decât TRAMBULINA necesara pentru NOTORIETATE, la fel ca şi la Erwin Albu, care intenţiona să candideze ca „independent” pentru europarlamentare, cot la cot cu Sabin Gherman, doi „independenţi” care militează pentru „independenţa” Transilvaniei.La Pungesti S chuster o căuta cu lumânarea şi era agresiv cu jandarmii ca să fie lovit şi transformat ulterior în martir! Câtă falsitate, câtă punere în scenă penibilă! Cei doi „saşi” mai mult sau mai puţin „pârâţi”, Schuster şi Albu , nu sunt de acord cu exploatare aurului de la Roşia Montană, Sloganul lui Schuster, „Ne luăm Principatul înapoi!” , se referă la Transilvania, Mesajul chiar aşa apare pe paginile revizioniştilor, trilingv: „Ne luăm țara înapoi !!! Visszavesszük az országot !!! Wir holen uns unser Land zurück !!!” Acest slogan al lui Willy Schuster apare şi pe pagina de Facebook a lui Sabin Gherman, dar şi pe alte pagini revizioniste, cum ar fi „Regiunea Autonomă Transilvania” , „Liga Transilvania Democrată” sau „Autonomy for Transylvania” (AFT).

Cei doi foşti candidaţi pentru parlamentul Europei, Sabin Gherman şi Erwin Albu, aveau ca program independenţa Transilvaniei – sanchi, doar financiară! – fiind convinşi că visul lor de secesiune , sub penibilul camuflaj al „independenţei financiare”, le va aduce voturi şi sinecura de aproximativ 100.000 de euro pe an . Păi, la ce mai era nevoie de ei, dacă deja îl aveau deja ca europarlamentar pe colegul lor de ideologie, răspopitul Tőkés László?

„Autonomy for Transylvania” sunt secesioniştii care l-au premiat pe Schuster ca „ ardeleanul anului ” , alături de Böjte Csaba (preot franciscan), Sabin Gherman (jurnalist) şi Tőkés László (europarlamentar).

Mi-am permis să-l întreb, pe reţeaua Facebook, pe „sasul” Albu, de ce nu-l cheamă Weiss – numele nemţesc pentru Albu – dacă tot se dă etnic german. Fiind şi membru FDGR se cam dilua aşa-zisa „independenţă”. Omul a fost amabil şi mi-a răspuns: „Mama tatălui meu a fost de origine austriacă din Bucovina. Am fost binecuvântat să fiu crescut şi de o familie de sași care mi-au fost şi ei ca nişte părinţi adevăraţi. Sunt mândru de originea mea românească şi germană. ) Sasii sunt definiti ca o colectivitate în interiorul unei societăţi mai mari, ai cărei membri împărtăşesc acelaşi trecut istoric, şi un punct de vedere cultural, asupra unuia sau mai multor elemente simbolice, ca un rezumat al poporului lor.

Apropos, pe taică-său îl chemă Ervin în acte , o dovadă în plus că aceşti pesudo-saşi nici măcar nu ştiu cum se ortografiază corect în limba germană prenumele sau numele lor, adică, reamintim: Vilhelm, Ervin, Iohannis, aşa apar aceste persoane în actele personale!

Acesta a stat vreo 15 ani in Germania, de unde s-a întors, gata instruit pentru propagandă secesionistă şi revanşardă, cu un steag al „Transilvaniei independente” . În Germania se comercializează de multă vreme astfel de însemne secesioniste: steaguri, tricouri şi brelocuri.De cand s-a intors alde

„ Profi Haus” SRL, care construieşte case de lemn, adică vrea să construiască fiindcă nu le comandă nimeni… Maghiaro-sasul Schuster a stat doar trei ani la instructaj în Germania Alţii mai bătuţi în cap şi necunoscători ai limbii germane au trebuit să stea peste un deceniu, aşa ca tâmplarul Mircea Dăian. Acesta a stat vreo 15 ani in Germania, de unde s-a întors, gata instruit pentru propagandă secesionistă şi revanşardă, cu un steag al „Transilvaniei independente” . În Germania se comercializează de multă vreme astfel de însemne secesioniste: steaguri, tricouri şi brelocuri.De cand s-a intors alde

Mircea Dăian se deplasează periodic la Berlin… probabil la instructaj. La o conferinţă aşa-zis internaţională de la Satu Mare au participat, pe lângă lemn Tănase ăsta de la Mediaş plus maghiarii iredentişti în frunte cu vechea militanta revizionistă , avocata Eva Maria Barki ( expulzata din Romania de guvernul Văcaroiu,care avea cojones !) , şi doi catalani care nu se mai recunosc ca fiind spanioli: Pe site-ul publicaţiei „ Gazeta de Nord-Vest ” care se referă tot la adunarea sau mai bine zis ADUNĂTURA de la Satu Mare, acest obscur tâmplar este prezenta ca fiind gazetar: „jurnalistul Mircea Dăian, fondatorul Ligii Democrate Ardelene . Şi ştiţi ce-i trist? Că vor autonomia. Mai întâi teritorială, financiară, iar mai apoi…Că noi stăm cu mâinile-n sân.”