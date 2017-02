Schiorul braşovean Ionuț Achiriloaie coboară pe celebra pârtie Corviglia, la Campionatul Mondial!

Schiorul alpin brașovean Ionuț Achiriloaie stabiliește record după record…Cel mai bun schior alpin din România, legitimat la Corona, a avut onoarea să concureze recent pe celebra dar şi deosebit de periculoasa pârtie ,,Streif”, de la Kitzbühel, în cadrul Cupei Mondiale la schi alpin! Acum, a venit rândul unei noi provocări…Este vorba despre ,,testarea” unei alte pârtii celebre, Corviglia, cu prilejul participării la Campionatul Mondial de schi alpin, care se desfășoară în stațiunea, la fel de cunoscută și apreciată, St. Moritz, din Elveţia. Astăzi, orașul elvețian este pe deplin cunoscut în lumea sportului mondial. În anul 1986, numele St. Moritz a devenit marcă înregistrată pe plan mondial, ca destinație favorită pe mapamond. Și, pe bună dreptate, pentru că acolo s-a născut sportul de iarnă al Alpilor, în 1864, an în care in a fost înregistrată și prima agenție de turism din Elveția. Tot în St. Moritz, între anii 1880-1890, s-au organizat primele concursuri de curling, patinaj artistic, snowboard, bob, aici s-a deschis și prima școală de schi, în 1929 și a fost inaugurat primul Hotel Palace din lume, în 1896. Începutul coborârii pârtiei Corviglia este chiar mai abrupt decât pe nu mai puțin faimoasa pârtie Streif, de la de la Kitzbühel. Acesta are o pantă de 45 de grade, unde schiorii vin în… ,,cădere liberă”. Pe pârtia elvețiană, schiorii competitori accelerează, de la 0 la 130 km/h, în doar…șapte secunde!

În pitoreasca stațiune elvețiană sunt prezenți în aceste zile aproape 600 de schiori, din aproape 80 de țari, care se întrec în competiția mondială a schiului alpin. Brașoveanul Ionuţ Achiriloaie va lua startul în proba de coborâre sâmbătă, 11 februarie, după ce vremea nefavorabilă, cu vânt puternic și turbulențe, a creat unele probeleme organizatorilor, în debutul acestei săptămâni.

La întrecerile de la St. Moritz participă, atât la feminin, cât și la masculin, crema schiului alpin mondial. Cele mai valoroase delegații, care au pretenții mari la medalii, sunt cele ale Austriei (14 sportive și 13 sportivi), Elveției (11 sportive și 12 sportivi) și SUA ( 9 sportive și14 sportivi).

Dorin Duşa