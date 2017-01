Școlarii și preșcolarii s-au intors astăzi la cursuri Brasovul Cotidian

Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit ca elevii brasoveni si copiii care urmeaza cursurile invatamantului prescolar revin in banci dupa o vacanta prelungita. Cursurile se reiau chiar si in mediul rural, in localitatile in care s-au inregistrat probleme