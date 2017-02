Scrisoare către un prieten aflat în stradă. Nu te voi ierta dacă dai brânci României în brațele Sistemului

Dragă prietene din stradă !

Hai, mai întâi, să vedem ce ne apropie și abia apoi ce ne desparte.

Ne apropie, fără a intra în amănunte, ideea că PSD – ALDE folosesc schimbările din Justiție pentru a-i ajuta pe Dragnea, pe Tăriceanu și pe ceilalți tovarăși de arme.

Ne mai apropie şi conştiinţa faptului că politicienii au furat, iar fiindcă PSD a stat cel mai mult la putere, a furat cel mai mult.

Atât ne apropie, în rest, totul ne desparte.

Ne desparte ideea ta că Iohannis moare de dragul anticorupției. Ecuația arată astfel: Iohannis iubeşte Sistemul, iar fiindcă Sistemul iubeşte Anticorupţia care îi conferă putere, Iohannis trebuie să iubească Anticorupţia.

De ce iubeşte Iohannis Sistemul ai aflat, pentru că îi e teamă de el că îi scoate scheletele din dulap. Scheletele numite case furate, incompatibilităţi rezolvate şi probabil altele.

Cred că am folosit greşit cuvântul iubeşte, în fond Iohannis urăşte Sistemul, dar îl sprijină de frică. Drept bonus, Sistemul se sfătuieşte cu Iohannis pentru a identifica împreună persoanele din politică şi afaceri care trebuie eliminate.

Aşa e în Mafie.

Fără Sistem, Iohannis e un Mare Zero, nu mai pupă un al doilea mandat şi, mai ales, nu îşi mai poate îndeplini angajamentele faţă de forţele oculte care l-au propulsat în fruntea României.

Chestiunea cu forţele oculte nu o pot demonstra, dar urmăreşte-l pe acest om şi vei vedea că el are ceva de spus contra şi acţionează contra ori de câte ori avem şansa să se întâmple ceva bun în ţară, cum ar fi, de pildă, înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii.

Să vedem acum ce se întâmplă cu tine, prietene.

Tu iubeşti anticorupţia, ceea ce e firesc, o iubim toţi cei normali la cap. Iubind anticorupţia, îl iubeşti pe Iohannis şi iubeşti Sistemul. Iohannis şi Sistemul spun că te iubesc şi ei pe tine.

OK ! Deocamdată.

Problema este că un segment din lupta anticorupţie este o luptă împotriva politicienilor incomozi şi a capitaliştilor români care nu se dau la o parte din faţa multinaţionalelor.

Ne trebuie o luptă anticorupţie cinstită, constituţională, fără epoleţi.

Întâmplător, PSD vrea, cel puţin pentru moment, acelaşi lucru. Spun întâmplător, fiindcă se întâmplă să fie victimă, dar dacă PNL sau USR ar reprezenta vreun pericol pentru Sistem, ar avea şi ei de suferit şi ar fi şi ei, deloc întâmplător, de partea PSD.

Deocamdată însă tu nu ai, prietene, pe altcineva care să te apere de Sistem decât acest PSD.

Ori nu vrei să te apere nimeni de Sistem, consideri că Sistemul nu are treabă cu tine deoarece nu eşti nici politician, nici om de afaceri ?

Dar ce eşti tu ? Un român, nu-i aşa ?

Dacă eşti un român, nu-i aşa că măcar din dragoste de ţară şi din mândrie de român nu ai vrea să existe un Sistem pe care să nu îl poţi controla prin vot ?

Poate vei dori şi tu ceva în legătură cu ţara ta în viitor şi vei dori să votezi. Ce să mai votezi dacă legile le face Sistemul, deciziile le ia Sistemul, iar Sistemul distruge pe oricine nu cade la pace ?!

PSD este în acest moment răul necesar. Iohannis este mai binele care dăunează binelui, adică o iluzie.

Dacă nu înţelegi asta, îi vei da brânci României în braţele Sistemului şi n-am să te iert.

Sau te voi ierta dar va fi prea târziu şi zadarnic vom plânge unul pe umărul celuilalt.

Cu prietenie,

Gheorghe Smeoreanu