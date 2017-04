Se coace un nou plan: Incoronarea Prințului Charles la Alba Iulia!

Prinţul Charles a vizitat România la sfâşitul lunii martie, atunci când preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, „în semn de preţuire pentru activitatea Prinţului de Wales în România şi pentru promovarea imaginii acesteia în lume”. Prinţul Charles este considerat unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţinutului transilvănean.

Conform surselor cunoscutului „cosmetician” SABIN GHERMAN, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a trimis o invitaţie oficială Prinţului Charles pentru ca acesta să primească titlul onorific de „Prinţ de Transilvania”. Potrivit viceprimarului municipiului, Gabriel Pleşa, Alteţa Sa a confirmat că va accepta propunerea…

Ziarele britanice au scris că Prinţului Charles i s-a oferit acest titlu, chiar si pentru o incoronare la… Budapesta, desi Alteţa Sa deţine două case vechi de 400 de ani în Transilvania şi este fermecat de această zonă. Proprietăţi private are şi în judeţul Braşov – la Viscri, în Covasna – la Valea Zălanului, în Sibiu – la Mălgrav și în Maramureş – la Breb. Deci tot 6 case, ca si Iohannis…

Cum a fost printul Charles cucerit de baiatul de etnie roma, care a sarit sa-l imbratiseze, in Romania lui!

The Telegraph a catalogat episodul derulat vineri in Centrul Vechi drept „ un gest rar de afectiune regala „.

Valentin Blacker, copilul de 11 ani, care a sarit, entuziasmat, sa-l imbratiseze pe Printul Charles este baiatul unui britanic, William Blacker, venit in Romania, dupa caderea lui Ceausescu, in 1990, „incurcat” cu o romanca de etnie roma. Locuiesc intr-un sat izolat din Transilvania iar copilul nu a fost stingherit de protocolul Casei Regale, relateaza sursa citata. Nu este prima data cand Printul s-a intalnit cu Valentin, a explicat tatal baiatului. Printul Charles il cunoaste pe Valentin de cand acesta avea doar cativa ani. S-au imprietenit in timpul vizitelor dese in Transilvania ale Printului de Wales.

„Se inteleg foarte bine. Valentin este un copil plin de viata iar Charles crede ca e grozav. Lui se pare fascinant ca e pe jumatate de etnie roma. Ii spune mereu ca atunci cand va creste , va trebui sa aiba grija de patrimoniul arhitectural” a povestit tatal sau.„Valentin nu este un copil retras sau timid. Nu se teme sa-l imbratiseze pe Printul Charles si invers. I se pare ca este un om exotic. Au o relatie buna si amuzanta” a mai explicat el. Valentin merge la o scoala din Sighisoara.

In varsta de 57 de ani, William Blacker a locuit multa vreme intr-o comunitate de etnie roma si a povestit despre experiente sale intr-o carte. Blacker s-a dedicat salvarii naturii si a cladirilor istorice din Transilvania, un obiectiv comun cu cel al Printului Charles.in 1996, William Blacker a scris despre amenintarile la care este supus patrimoniul arhitectural din Transilvania, in special bisericile fortificate de aici . Cuvintele sale au ajuns si la Printul Charles care si-a inceput astfel campania pentru a prezerva Transilvania rurala.Blacker administreaza Fondul anglo-roman pentru Arhitectura Traditionala si glumeste spunand ca Romania „i-a intrat in sange„.

Prinţul Charles a vizitat România la sfâşitul lunii martie , atunci când preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, „în semn de preţuire pentru activitatea Prinţului de Wales în România şi pentru promovarea imaginii acesteia în lume”.Prinţul Charles este considerat unul dintre cei mai buni ambasadori ai ţinutului transilvănean.

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a trimis o invitaţie oficială Prinţului Charles pentru ca acesta să primească titlul onorific de „Prinţ de Transilvania”. Potrivit viceprimarului municipiului, Gabriel Pleşa, Alteţa Sa a confirmat că va accepta propunerea…

Ziarele britanice au scris că Prinţului Charles i s-a oferit acest titlu, iar Alteţa Sa deţine două case vechi de 400 de ani în Transilvania şi este fermecat de această zonă.Proprietăţi private are şi în judeţul Braşov – la Viscri, în Covasna – la Valea Zălanului, în Sibiu – la Mălgrav și în Maramureş – la Breb.Printul Charles a vorbit despre dragostea lui pentru Romania si despre radacinile sale si intr-un interviu.Presa britanica a preluat imediat subiectul si vorbeste despre faptul ca printul Charles a declarat, mai in gluma, mai in serios, ca arborele lui genealogic il leaga direct de Dracula.Printul Charles al Marii Britanii : „Arborele meu genealogic arata ca sunt descendentul lui Vlad Tepes, asa ca am ceva legaturi cu Romania.

-„ Stiti ca in Romania oamenii va spun afectuos Printul Charles de Transilvania?

-Nu stiam.Strabunicul meu, Regele George al V-lea, avea o verisoara primara, Maria, care a devenit Regina Maria a Romaniei. Stiu ca si-a dedicat viata acestei tari. Apoi am descoperit ca stra-stra-stra-bunica, stra-bunica stra-bunicii mele, Regina Mary, venise din Transilvania.(Istoricii spun ca legaturile printului cu Alba Iulia au fost facute acum aproape 100 de ani cand bunicul sau, George al VI-lea, duce de York, a pus piciorul pe pamant romanesc.

Liviu Zgarciu istoric clujean il contrazice cu discretie:„In istorie o singura data un reprezentant al casei regale, George al VI-lea, a fost prezent aici cu ocazia incoronarii Regelui Ferdinand I si a Reginei Mary,la Alba iulia , pe 15 octombrie 1922. El era nimeni altul decat bunicul actualului Print Charles.” Deci nici o sansa ,cum se vorbeste, pentru o… incoronare mai mica ,deoarece Regina Angliei a fost asigurata de medici ca trece lejer de 110 ani…