Se confirmă – există un protocol semnat intre SRI și Parchetul General!

Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Adrian Tutuianu, a declarat marti, dupa audierea sefului serviciului, Eduard Hellvig, ca exista un protocol semnat intre SRI si Parchetul General, in data de 4 februarie 2009. Deci se confirmă – regimul basescu a functionat si s-a consolidat pe aceste protocoale impunând politia politica in luptele de eliminare a adversarilor si în protecția actiunilor prin care a fost devalizata tara de miliarde de euro.

Acesta a preciza ca acest protocol are la baza legile 14/1991, 51/92, codul de procedura penala, legile de organizare a DNA, DIICOT , si legea 78/2000, adaugand ca „exista hotarari CSAT din 2004 si din 2006 care prevedeau cooperarea dintre SRI si Ministerul Public”.

La intrebarile ziaristilor legate de domeniul cooperarii dintre SRI si Parchetul General, Tutuianu a precizat ca a intrebat si el acest lucru si a fost informat ca vizeaza cooperarea pentru „activitatea de valorificare a informatiilor” legate de siguranta nationala, actele de terorism, amenintari la adresa securitatii nationale si „alte infractiuni grave”.

Potrivit lui Adrian Tutuianu, „activitatea SRI a urmarit asigurarea indeplinirii atributiilor prevazute de art 91 si 98 din vechiul cod de procedura penala”, r espectiv interceptare si inregistrare de convorbiri, comunicari electronice, inregistrari ambientale, localizare prin GPS, inregistrare imagini etc.