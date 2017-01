Se formează al 10-lea cel mai mare gheţar din lume!

O porţiune uriaşă de gheaţă e pe cale să se rupă de Antarctica, au anunţat oamenii de ştiinţă. Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci se va forma al 10-lea cel mai mare gheţar observat vreodată, informează BBC citat de ziare.com.

Larsen C, cum a fost numit gheţarul, are o grosime de 350 de metri. Crăpătura apărută în acesta are deja o vechime de mai mulţi ani. Din aceeaşi mare de gheaţă s-au desprins, în 1995, gheţarul Larsen A, şi apoi Larsen B , în 2002.

De atunci, zonă este monitorizată atent. În decembrie 2016, crăpătura, lată de 100 de metri, a avansat neaşteptat de mult, cu 18 km în doar două săptămâni.

Ar mai trebui că această să crească doar cu 20 de kilometri până ce blocul de gheaţă de 5.000 de km pătraţi să se desprindă complet de Antarctica.

Oamenii de ştiinţă spun că pierderea unei bucăţi de gheaţă de o aşa dimensiune va face ca întreaga calotă glaciară să fie vulnerabilă la evenimente asemănătoare, în viitor Deşi formarea acestui gheţar nu are impact asupra nivelului mării, dacă acesta s-ar topi, intr-un timp scurt, nivelul ar creşte cu 10 cm.