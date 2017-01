Se poate schia si pe „S-ul mare” de pe Pârtia Lupului

S-a deschis cea mai spectaculoasa portiune a domeniului schiabil din Masivul Postavaru. Schiorii care merg in Poiana Brasov au ocazia de a cobori si pe „S-ul mare”, de pe Partia Lupului, cea mai ravnita zona de schi din masiv

S-a deschis cea mai spectaculoasa portiune a domeniului schiabil din Masivul Postavaru. Schiorii care merg in Poiana Brasov au ocazia de a cobori si pe „S-ul mare”, de pe Partia Lupului, cea mai ravnita zona de schi din masiv. Aceasta portiune de partie, recomandata numai schiorilor experimentati, necesita o serie de amenajari speciale, astfel incat schiorii sa beneficieze de conditii ideale pentru acest sport. De altfel, ultima oara cand a s-a putut schia pe „S-ul mare” a fost in sezonul 2012-2013 si este recomandat doar schiorilor experimentati.

Partia Lupului din Poiana Brasov este inclusa in categoria „dificila”. Partia are o lungime de 2.605 metri, punctul de plecare fiind la altitudinea de 1.703 metri, iar cel de sosire este la 975, astfel ca diferenta de nivel este de 728 metri.

Pe langa „Lupului”, in Poiana mai sunt doua partii dificile, Kanzel si Subteleferic. Partia Sulinar este considerata medie, Drumul Rosu este medie spre usoara, iar celelalte doua (Bradul si Stadion) sunt usoare.

Conform Primariei Brasov, toate partiile de pe intreg domeniul schiabil sunt in conditii foarte bune, stratul de zapada masoara intre 100 si 120 de cm in partea superioara a domeniul schiabil si intre 80 si 120 de cm in partea inferioara.

Sunt functionale: telecabina Kanzel, telecabina Capra Neagra, telegondola, telescaunul Ruia, telescaun Lupului, teleschi Bradul si teleschi Stadion.

Vifor Rotar