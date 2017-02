Se ridica ceata din spatele protestelor: ”O treime dintre mitingiști, erau direct interesați”!!

Angajaţii companiilor de IT, în mare parte afectaţi de eliminarea plafonului de 5 salarii medii la plata contribuţiilor asigurărilor sociale şi a contribuţiilor la asigările sociale de sănătate, creează şi răspândesc mesajele de chemare la mitingurile antiguvernamentale din principalele oraşe ale ţării, a declarat pentru Cotidianul un antreprenor din industria IT din Cluj-Napoca.

„Angajaţii din zona IT cheamă lumea la proteste prin Facebook, Twitter şi ale mijloace online. Au tot interesul pentru că în Programul de guvernare PSD veniturile mari sunt taxate mai mult iar ei au venituri foarte mari. În acest moment, ei se bucură de impozit zero pe venit însă 80% dintre salariaţii companiilor de IT nu sunt programatori şi nu merită acea facilitate . Aceşti 80% sunt testeri de jocuri. Sunt plătiţi cu salariul minim iar restul pe PFA. Este o evaziune fiscală. Cred că e cea mai mare evaziune fiscală din România” , a spus antreprenorul care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

În cea de-a doua şedinţă, Cabinetul Grindeanu a renunţat la plafonul de cinci salarii medii la plata CAS şi CASS pentru a aduna mai mulţi bani la buget. De această măsură sunt afectaţi 36.000 de salariaţi din ţară, care au venituri de peste 3.000 de euro, în special cei din industria IT.

„Referitor la recenta măsura a gu­vernului de modificare a Codului fis­cal şi eliminarea plafonului de 5 salarii medii pe economie pentru plata con­tribuţiilor CAS şi CASS şi aplicabi­li­tatea sa în termen foarte scurt, ANIS este de părere că aceasta nu contribuie la un mediu stabil în care companiile să îşi desfăşoare activitatea, în condiţiile în care costurile cu capi­talul uman re­pre­zintă cea mai mare parte a cos­tu­rilor companiilor din indus­tria noastră. O astfel de măsură, afectează per­for­manţa şi competi­ti­vi­tatea secto­rului şi poate crea incer­titudine”.

”Cu o rată de creştere record, ci­fra de afaceri a sectorului aproape că s-a dublat faţă de 2012, de la 1,87 mi­liarde de euro la 3,61 miliarde de euro în 2016, depăşind astfel 6% din PIB, con­form estimărilor ANIS. De ase­menea, productivitatea anga­jaţilor – nereflectata in salarii – a cres­cut cu 35% în aceeaşi pe­rioadă, de la aproape 29.000 euro în 2012 la 39.400 euro, conform estimării pentru 2016″, au declarat pentru ZF reprezentanţii Asociaţiei Pa­tronale a In­dustriei de Software şi Servicii (ANIS). Florin Talpeş, şeful Bitdefender, a declarat recent că eliminarea plafonului mai sus menţionat va determina o creştere cu 5 până la 10% a costurilor salariale pentru companiile de IT care au angajaţi cu un nivel al veni­tu­rilor ridicat.