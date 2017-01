Sebastian Ghiță la trântă cu BINOMUL! Băsescu șeful mafiei statale!

Sebastian Ghita sustine, intr-o noua inregistrare difuzata de Romania TV, ca Victor Pontea a fost santajat de generalul SRI Florian Coldea sa o numeasca pe Laura Codruta Kovesi in fruntea DNA, amenintadu-l pe premierul de atunci ca ii va anula vizita in SUA in apropierea alegerilor prezidentiale, ceea ce „il va distruge”.

„Practic, in fata mea, Florian Coldea i-a spus ca daca nu o va numi pe Kovesi la DNA atunci vizita pe care o avea programata in America pentru a se intalni cu Biden sau Oama va fi anulata.

Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus ca anuntul cu privire la anularea vizitei va fi facut in apropierea alegerilor prezindentiale iar chestiunea aceasta il va distruge”, a spus Ghita, in cea mai recenta inregistrare difuzata de Romania TV.

Ghita, care este dat in urmarire nationala, dupa ce a disparut din 21 decembrie, sustine ca el este cel care a mers impreuna cu Elena Udrea la Victor Ponta in birou pentru a discuta despre numirea lui Kovesi in fruntea DNA.

Sebastian Ghita a explicat si cum a ajuns in aceasta pozitie, spunand ca era prieten atat cu generalul Florian Coldea, cat si cu Elena Udrea, prin care avea „canal de comunicare cu Traian Basescu”.

In ceea ce priveste presupusa relatie de prietenie cu Coldea, fostul deputat afirma ca „persoane de rang inalt din SRI” i l-au prezentat pe general in 2008.

„Eram tineri, amandoi aveam copii mici si am legat o relatie de prietenie. Amandoi credeam intr-o Romanie mai buna (…) Sapte ani de zile copiii nostri au crescut impreuna„, a declarat Ghita, afirmand ca nu va difuza poze cu copii „pentru ca nu au nicio vina”, dar dispune de dovezi privind „vacante mai multe facute impreuna” cu generalul SRI.

„Asa am ajuns sa o cunosc pe Laura Codruta Kovesi si sa ma imprietenesc si cu ea. Eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea si eram prieten cu Victor Ponta”, a continuat Sebastian Ghita, afirmand ca este vorba de „sute de ori intalniri”, ca a „chefuit” impreuna cu sefa DNA si ca a fost cu aceasta „pe pontonul SRI din Delta”, in locatii la Sinaia etc..

„Asa am ajuns sa fiu direct implicat in numirea lui Kovesi la DNA in 2014 (2013. n.r.)”, a sustinut omul de afaceri.

Insa „ce nu s-a spus public este ca Ponta a fost santajat pentru a o numi”, a acuzat Sebastian Ghita.

Acesta a adaugat ca Victor Ponta le-a spus lui si Elenei Udrea ca o va numi dar nu are incredere in Kovesi: „Eu o sa o propun dar am o parere proasta despre Kovesi. Sunt convins ca va executa ordinele celor de afara si ne va face dosare tutor. Pe voi doi va va aresta primii„, l-a citat Sebastian Ghita pe Victor Ponta.

„A avut dreptate”, a mai spus Ghita, sustinand ca Laura Codruta Kovesi „a incercat sa inlature din viata publica pe toti cei care au ajutat-o”.

Potrivit lui Ghita, documentul cu propunerea de numirea a lui Kovesi inainte de guvern a fost scris la guvern.

„Am asistat la redactarea lui si am mers la vila SRI unde se aflau Coldea si Ponta (…) Coldea a sunat-o pe Kovesi si i-a spus sa vina imediat la Bucuresti. Asa a fost numita Laura Codruta Kovesi”, a adaugat Sebastian Ghita.

In incheiere, Ghita a promis noi „detalii” privind numirea adjunctilor la DNA si „cum a fost pacalit Ponta”.

Ghita cautat prin România, are ordin de arestare

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis joi cererea Directiei Nationale Anticoruptie de arestare preventiva in lipsa a omului de afaceri Sebastian Ghita. Decizia nu este definitiva, insa este executorie. Ea poate fi atacata prin recurs.

Pe 27 decembrie 2016, magistratii de la ICCJ au respins o prima cerere a DNA de arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita, insa au mentinut interdictia ca acesta sa paraseasca teritoriul Romaniei.

Sebastian Ghita a fost ultima data la IJP Prahova in ziua de 19 decembrie 2016 pentru a semna in cadrul controlului judiciar pe cautiune. Ulterior, el a fost citat sa se prezinte, la data de 21 decembrie, la DNA Ploiesti in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, la sediul Parchetului ajungand doar avocatii sai.

Fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca le frecventa, fara a fi insa gasit, au precizat surse apropiate anchetei.

In fața probelor de TRADARE NATȚIONALĂ Basescu recunoaste – nu avem procuror general sa-i ia pe Kovesi si pe Coldea in noaptea asta?

Traian Basescu a afirmat, joi, la Romania TV, ca, daca afirmatiile lui Sebastian Ghita legate de intalnirile dintre generalul SRI Florian Coldea si actualul procuror-sef al DNA, Codruta Kovesi sunt adevarate, procurorul general ar trebui „sa ii ia pe toti in seara asta” preventiv, ca sa nu poata schimba informatii intre ei, scrie News.ro.

„Aflu si eu din ce spune Ghita ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Kovesi. Pai eu m-am intanit cu Kovesi, cred, in cele doua mandate de procuror general si unul de procuror sef DNA, de sase ori (…) si aflu ca Ghita se intalnea de doua ori pe saptamana cu Kovesi. Unde participa si Coldea si mai venea si seful statiei CIA”, a declarat Traian Basescu.

El a apreciat ca, daca afirmatiile lui Sebastian Ghita se dovedesc adevarate, s-ar impune arestarea preventiva a Codrutei Kovesi si a lui Florian Coldea, iar cel care poate dispune acest lucru este procurorul general. „Fratilor, nu avem un procuror general sa ii ia pe toti in noaptea asta? Preventiv, ca sa nu schimbe informatii intre ei daca vreti. Asa cum procedeaza ei, cand isi aduce aminte cate un delator de ce a fost acum 10 ani si il aresteaza preventiv sau asa cum i-a facut lui Udrea. Pe denunturi de acum sase ani i-au cerut patru arestari intr-o zi. De ce nu ar fi si ei arestati preventiv, dupa declaratiile lui Ghita?„, a spus Basescu.

El a prezentat si motivele care ar putea fi invocate pentru asemenea masura: „Daca ei s-au subordonat unui sef de statie, fie el si CIA, daca ei se intalneau sa discute treburile tarii in vilele SRI… In loc sa mearga seful SRI cu caciula in mana in fata procurorului general (functia detinuta de Kovesi inainte de a fi procuror-sef al DNA – n.red.), procurorul general se ducea in vilele SRI. Daca se confirma lucrurile astea – Ghita spune ca din 2010 in 2014 se intalnea de doua ori pe saptamana cu doamna Kovesi…”

Basescu a atras atentia ca serviciile de informatii nu mai sunt controlate eficient. „Eu spun de mult timp ca nu avem control pe serviciile de informatii. Spun de foarte mult timp ca serviciile se autonomizeaza. Aduceti-va aminte cat am incercat sa aflu daca Ponta a fost ofiter acoperit si mi s-a spus ca legea nu permite”, a spus fostul sef al statului.