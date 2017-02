Sebi Grapă face echipă cu Căncescu la următoarele alegeri!

Sebastian Grapă ne-a mai declarat telefonic că a decis să facă o pauză pe plan politic pentru a se dedica afacerilor personale dar că va face „o figură foarte frumoasă” la următoarele alegeri alături de fostul şef al Consiliului Judeţean Aristotel Căncescu cu care are încă o relaţie foarte bună

Şase consilieri locali PMP au fost excluşi din partid. Alţi trei au scăpat cu avertisment după ce, la alegerile parlamentare, au obţinut doar câteva voturi în localităţile în care erau consilieri locali. Cea mai gravă situaţie a avut loc la Cincu unde organizaţia locală cu peste 30 de membri PMP a abtinut la alegerile din 11 decembrie doar 4 voturi.

Sebastian Grapă, fostul şef al UNPR (dar si fost PSD, PDL, PNL etc.), cu care PMP fuzionase înainte de alegeri, cere în schimb demisia preşedintelui PMP, Mihai Costel şi anunţă că va face „o figură foarte frumoasă” la următoarele alegeri alături de fostul şef al CJ Aristotel Căncescu.

Preşedintele PMP Braşov se bucură că a scăpat de membrii neperformanţi:

Dacă excluderi au mai fost la Sâmbăta, Ungra, Beclean şi Caţa, au fost şi organizaţii unde s-au dat doar avertismente.

În plan județean, protocolul cu PNL şi UDMR funcţionează „în mare parte”, chiar dacă au mai fost discuţii în unele localităţi. In priveşte coabitarea cu UNPR, Mihai Costel spune că nu sunt probleme şi că cei din UNPR care au dorit să plece „şi-au văzut de treabă”.

Unul dintre cei care şi-au văzut de treabă este şi fostul şef UNPR Braşov, Sebastian Grapă care nu mai are nici o treabă cu partidul, dar are reproşuri.

Fostul senator cere demisia lui Mihai Costel care s-ar face vinovat de unul dintre cele mai proaste scoruri obţinute de PMP pe plan naţional. Grapă spune că îi va cere prefectului să nu-i retragă din funcţie pe cei 3 consilieri locali ai fostului UNPR pe motiv că fuziunea dintre UNPR şi PMP nu s-a definitivat.

Sebastian Grapă ne-a mai declarat telefonic că a decis să facă o pauză pe plan politic pentru a se dedica afacerilor personale dar că va face „o figură foarte frumoasă” la următoarele alegeri alături de fostul şef al Consiliului Judeţean Aristotel Căncescu cu care are încă o relaţie foarte bună.

Vifor Rotar