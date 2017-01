Ședințe de lopatat zăpada la Adăpostul de câini din Triaj

La Adapostul de caini Victory din Triaj angajatii au avut mult de furca cu zapada. De cand au inceput sa cada ninsorile, oamenii scot in permanenta zapada din cele 77 de boxe situate afara.

La Adapostul de caini Victory din Triaj angajatii au avut mult de furca cu zapada. De cand au inceput sa cada ninsorile, oamenii scot in permanenta zapada din cele 77 de boxe situate afara.

In timpul interventiilor de curatare, cei 350 de caini din adapost sunt mutati in interior, pentru ca ingrijitorii sa poata sa isi faca treaba.

Printre reprizele de lopatat la zapada, angajatii adapostului le administreaza tratamentele patrupedelor, care au nevoie in aceste zile de mai multa atentie decat intr-o perioada normala.

Gerul a pus la grea incercare deopotriva cainii fara stapan si personalul adapostului, care face eforturi sa acorde animalelor toata grija de care au nevoie.

Vifor Rotar