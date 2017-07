Șefa DNA rupe tăcerea – cică înregistrările prezentate la tv nu sunt autentice, sunt prelucrate!

Kovesi: „Revocarea celor doi procurori nu are nicio legatura (cu inregistrarile – n.red.). Motivele revocarii au fost facute publice.”

Kovesi: „Nu i s-a impus nimanui sa faca testul poligraf. Tactica de ancheta o stabileste procurorul de caz impreuna cu ceilalti anchetatori care lucreaza in cauza. In acest dosar au fost facute audieri ale unor martori. Dupa ce persoana isi da consimtamantul, la cateva zile se trece la efectuarea testului. Inainte ca el sa inceapa, persoana e intrebata din nou daca doreste sau nu sa faca acest test. Sunt situatii in care persoanele care isi dau consimtamantul initial, cand li se propune testul, ulterior refuza sa il mai faca.”

Kovesi despre formularile colocviale care ii sunt atribuite in inregistrare: „Categoric nu am folosit aceste expresii. Niciodata nu vorbesc intr-un asemenea mod cu colegii.”

Sefa DNA mai spune, in interviu, ca inregistrarile dintr-o sedinta DNA prezentate la tv „Nu sunt autentice, sunt prelucrate. Sunt pasaje dintr-o discutie pe care am avut-o in cadrul unei sedinte de lucru desfasurate in interiorul DNA. Ceea ce s-a prezentat la TV sunt pasaje prelucrate. Sunt anumite afirmatii pe care nu le-am facut.”

Despre sedinta la care a fost facuta inregistrarea despre care sefa DNA spune ca nu este autentica, Kovesi a afirmat ca „Acea sedinta a fost una de lucru, operativa, in care s-a discutat situatia dosarelor aflate pe rolul unei sectii a DNA. Au fost prezenti toti procurorii cu functii de executie si conducere, au fost discutate dosarele aflate in lucru la procurori.”

Sefa DNA a adaugat ca: „Ar putea fi in pericol chiar dosarele pe care le investigam. In acea sedinta, noi am discutat ce dosare sunt in lucru, ce activitati au facut procurorii, pentru ca ei trebuie sa justifice de ce un dosar nu e solutionat de un an. Si trebuie sa arate ca au lucrat ritmic in dosare. S-a discutat despre anumite probe pe care ei le-au administrat sau urmeaza sa fie administrate. Deci pe aceasta inregistrare sunt discutii referitoare la dosare penale care nu sunt in faza publica, sunt in lucru, in unele dintre ele nu s-a comunicat nimic in spatiul public. In acest moment, este posibil ca persoane aflate in ancheta sa cunoasca despre aceste dosare.”

„Sedinta aceea nu a fost un monolog, a fost un dialog. Sunt inregistrati si colegii care au luat cuvantul la sedinta. Au fost puse mai multe intrebari, mai multi colegi au exprimat opinii. Ceea ce a aparut in spatiul public nici macar nu respecta cronologia sedintei. Au fost amestecate fraze si propozitii dintr-o parte a sedintei, cu fraze si propozitii din alta parte. Si exista expresii si fraze pe care nu le-am folosit”, mai spune Laura Codruta Kovesi.

E a subliniat ca „In cadrul acelei sedinte, eu nu am cerut niciunui procuror sa faca o ancheta cu privire la o anumita persoana. Am discutat dosarele care erau deja in lucru.”

„Nu avem discutii: „trebuie sa il investigam pe X sau pe Y”. Nu. Tactica de ancheta o stabileste procurorul, iar procurorii sefi doar urmaresc daca se respecta termenele, daca dosarele vechi sunt solutionate, daca sunt dosare pe care procurorii le lasa in nelucrare, daca avem probleme cu care putem sa ii ajutam„, a subliniat sefa DNA. „Spre exemplu, in acea sedinta au fost invocate dosare in cadrul carora s-a dispus efectuarea unor exertize si procurorii cu functii de conducere pot suplimenta numarul de specialisti care fac o anumita constatare pentru a finaliza mai repede o cauza complexa”, a adaugat Kovesi.

„Nu am cerut niciodata procurorilor sa dispuna anumite masuri sau solutii. In ceea ce priveste anumite masuri preventive, nu vreau sa particularizez cu un dosar sau un procuror, rolul meu ca procuror-sef intervine intr-o unica situatie, cand se solicita un aviz pentru ridicarea imunitatii, daca procurorul de caz considera ca se impune masura retinerii sau arestarii prevenitive fata de de un senator sau deputat. Doar in aceasta situatie eu emit un punct de vedere, in sensul in care procurorul propune printr-un referat ridicarea imunitatii, iar eu verific daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege. Doar in aceasta situatie pot emite o opinie pe temeinicia sau legalitatea unei astfel de propuneri. In rest, alte discutii nu avem. Avem in interiorul DNA discutii profesionale, sunt colegi care se consulta: practica judicara e in acest fel, ce parere ai, pot folosi aceasta solutie a ICCJ? Aceste discutii sunt uzuale, nu numai cu seful, ci si intre procurori. In cadrul lor poti emite opinii cu privire la o incadrare juridica sau chestiuni generale. Dar niciodata, niciodata, nu doar de cand sunt procuror sef DNA, ci si cand am fost procuror general, nu am cerut unui procuror sa propuna o arestare preventiva sau sa dea o anumita solutie intr-un dosar. Daca faceam asa ceva, in cei 10 ani cred ca as fi avut plangeri la CSM.”

Intrebata despre expresiile colocviale care i-au fost atribuite in inregistrare, sefa DNA spune ca „categoric” nu le-a folosit: „Categoric nu. Nu am folosit aceste expresii. (…) E foarte simplu atunci cand prelucrezi o inregistrare audio sa faci anumite colaje din cuvinte. Exista softuri comerciale disponibile si pe Internet cu ajutorul carora poti sa faci asa ceva. Nu am folosit niciodata acele expresii. Niciodata nu vorbesc intr-un asemenea mod cu colegii.”

Sefa DNA a mai precizat ca s-a dispus o expertiza tehnica a inregistrarii, insa nu poate da detalii deoarece „ca ea va constitui proba la dosar”.

Intrebata daca si-a pus problema ca putea fi inregistrata din afara cladirii: „Este o pista de ancheta si aceasta. Ea va fi eliminata sau confirmata la finalul urmaririi. Urmeaza sa fie verificata.”

Despre revocarea procurorilor Mihaiela Moraru Iorga si Doru Tulus: „Nu are nicio legatura. Motivele revocarii au fost facute publice. Au fost propusi pentru revocare pentru motive diferite, dovedite in fata CSM care a si avizat aceasta propunere de revocare.”

Intrebata daca exista suspecti in ancheta interna din DNA privind inregistrarile: „In acest moment este inceputa urmarirea penala doar pe fapta. (…) Noi anchetam modul in care informatii care nu au fost destinate publicului au ajuns in afara institutiei. Aceasta infractiune e data in competenta exclusiva a DNA prin lege, deci nu anchetam pentru ca asa vrem noi, ci pentru ca asta ne e competenta. Iar pentru fapte care exced competentei noastre am sesizat PICCJ, unde a fost deschis un alt dosar.”

Despre perceptia ca DNA a lasat motoarele mai jos in ultima vreme: „Sunt aprecieri subiective. Daca ne uitam la un indicator obiectiv, statistica, lucrurile stau aproape la fel ca anul trecut, cu diferente foarte mici. In primele sase luni ale anului trecut au fost trimise in judecata peste 170 de rechizitorii, anul acesta peste 160 de rechizitorii. Dar as vrea sa amintesc un lucru important. Anul trecut, in februarie, a fost pronuntata decizia CCR privind masurile de supraveghere tehnica. Atunci eu am tras un semnal de alarma si am spus ca ritmul de solutionare a dosarelor va fi mai scazut din lipsa de resurse. Am propus ministerului Justitiei suplimentarea schemei de personal pentru ca resursele investigative au fost mutate catre serviciul tehnic pentru a suplini si a respecta decizia CCR. (…) Am solicitat 130 de politisti, am primit 40. Iar restul resurselor de care avem nevoie nu le-am primit, lucram cu aceleasi resurse ca anul trecut, desi volumul de activitate a crescut foarte mult. De aceea dosarele se solutioneaza cu intarziere, lucru pe care l-am semnalat inca de anul trecut. Faptul ca statistic stam aproape la fel a presupus un efort cu mult mai mare din partea procurorilor.”

Kovesi, intrebata daca exista tabere in DNA: „Exista o singura tabara, a procurorilor DNA care lupta cu coruptii.”

Kovesi despre plecarile recente ale unor procurori din DNA: „Cererile de plecare depuse la CSM nu sunt ceva extraordinar. Este o situatie relativ obisnuita. Structurile Ministerului Public sunt flexibile. Sunt procurori care obtin grade profesionale in urma promovarii unor examene si pentru a-si valorifica acest grad profesional trebuie sa se mute efectiv pe locul unde au dat examenul de promovare. Sunt procurori care au motive personale, sunt procurori carora li se ofera functii de conducere sau posturi in alte structuri si decid sa se mute. Faptul ca 6 procurori au plecat din DNA nu e o problema, acest lcru se intampla tot timpul, sunt cereri obisnuite la CSM.”