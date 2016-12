Seism în zona Vrancea cu magnitudinea cutremurului de 5,3 grade pe scara Richter!

In zona Vrancei s-au produs mai multe cutremure in ultimele ore.

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața în zona seismică Vrancea, la ora 5:01, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul a avut loc în județul Vrancea, la adâncimea de 91,1 kilometri. Localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost Paltin — 5 kilometri, Focșani — 42 kilometri și București — 156 kilometri.

Este al doilea cutremur produs miercuri dimineața, primul având loc tot în zona Vrancea, la ora 1:20, cu o magnitudine de 5,3 grade pe scara Richter. Adâncimea a fost de 97 de kilometri.

Inițial, INFP anunța o magnitudine de 5,2 grade pe scara Richter, revizuită la 5,4 grade, acum pe site-ul institutului apare o magnitudine de 5,3 grade pe Richter și adâncimea de 98,9 kilometri.

Acest seism s-a simțit în Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, conform Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (CSEM), fapt care conferă o intensitate a mișcării seismice de 5,5 grade.

La noi seismul a fost resimtit in capitala in Moldova si in zona de sud est a Transilvaniei.

Vă reamintim, cel mai important seism din acest an a avut loc loc pe 24 septembrie, la ora locală 2:11, tot în zona Vrancea, având magnitudinea de 5,3 grade pe Richter.