Senat, comisiile permanente – PSD are 11 presedinti, PNL 5, USR 2!

Senatul si-a ales joi componenţa birourilor de conducere a celor 22 de comisii permanente de specialitate. PSD detine presedintia a 11 comisii, PNL a cinci iar USR a doua.

Va prezentam mai jos liderii comisiilor, potrivit Agerpres:

Social-democratilor din Senat (grup constituit din 67 de senatori) le-a revenit presedintia a 11 comisii de specialitate. Este vorba despre:

– Comisia juridica de numiri, disciplina, imunitati si validari – Daniela Carmen Dan,

– Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital – Viorel Arcas,

– Comisia pentru politica externa – Cristian Dumitrescu,

– Comisia pentru administratie publica publica si organizarea teritoriului – Florin Carciumaru,

– Comisia pentru munca, familie si protectie sociala – Ion Rotaru,

– Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport – Ecaterina Andronescu,

– Comisia pentru cultura si media – Ioan Vulpescu,

– Comisia pentru regulament – Mihai Fifor,

– Comisia pentru afaceri europene – Gabriela Cretu,

– Comisia pentru transporturi si energie – Ionel Butunoi,

– Comisia pentru agricultura silvicultura si dezvoltare rurala – Doina Silistru.Liberalii (30 de senatori) detin sefia a cinci comisii de specialitate:

– Comisia economica, industrii si servicii – Daniel Zamfir,

– Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala – Iulian Dumitrescu,

– Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati – Marius Nicoara,– Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii – Iancu Caracota,– Comisia romanilor de pretutindeni – Viorel Badea.USR (13 senatori) detine in Senat functia de presedinte in doua comisii de specialitate:– Comisia pentru mediu – Allen Coliban, respectiv– Comisia pentru egalitatea de sanse – Adrian Weiner.

ALDE (noua senatori) detine presedintia a doua comisii:

– Comisia pentru constitutionalitate, libertati civile si monitorizare a executarii hotararilor CEDO – Teodor Melescanu, respectiv

– Comisia pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare – Nita Ilie, iar

UDMR (noua senatori) are presedintia Comisiei pentru sanatate publica, functie detinuta de Laszlo Attila.

Functia de presedinte al Comisiei pentru dezvoltare si strategie economica a revenit in aceasta sesiune PMP (opt senatori) si este detinuta de fostul presedinte Traian Basescu.

De asemenea, PSD detine in Comisia juridica si functia de secretar (Adrian Diaconu), in Comisia pentru constitutionalitate functia de vicepresedinte (Viorel Salan) si de secretar (Gabriel Les), in Comisia economica – vicepresedinte (Marius Alexandru Dunca), in Comisia pentru buget – secretar (Stefan Mihu), in Comisia pentru agricultura – secretar (Lucian Trufin), in Comisia pentru politica externa – secretar (Serban Valeca), in Comisia pentru administratie publica – secretar (Ioan Denes), in Comisia pentru aparare – vicepresedinte (Liviu Brailoiu), in Comisia pentru munca – secretar (Valer Breaz), in Comisia pentru invatamant – secretar (Liliana Sbirnea), in Comisia de sanatate – vicepresedinte (Florian Bodoc), in Comisia pentru cultura – secretar (Lucian Romascanu), in Comisia pentru drepturile omului – vicepresedinte (Narcis Chisalita), in Comisia pentru egalitatea de sanse – vicepresedinte (Gheorghe Pop), in Comisia pentru dezvoltare regionala – vicepresedinte (Horia Soporan), in Comisia pentru cercetarea abuzurilor – vicepresedinte (Sorina Pintea), in Comisia romanilor de pretutindeni – vicepresedinte (Nicolae Marin), in Comisia pentru transporturi – secretar (Gheorghe Marin), in Comisia pentru mediu – vicepresedinte (Emanoil Savin), iar in Comisia pentru dezvoltare si strategie economica, PSD detine functia de secretar, pozitie ocupata de Stefan Oprea.

PNL detine in Comisia juridica functia de vicepresedinte (Nicoleta Pauliuc), in Comisia de buget – vicepresedinte (Florin Citu), in Comisia pentru administratie publica – vicepresedinte (Cornel Popa), in Comisia pentru munca – vicepresedinte (Carmen Harau), in Comisia pentru dezvoltare regionala – secretar (Raducu Filipescu), in Comisia pentru cercetarea abuzurilor – secretar (Costel Soptica), in Comisia pentru afaceri europene – secretar (Catalin Toma), iar in Comisia pentru mediu, liberalii detin si functia de secretar, ocupata de Ioan Chirtes.

USR detine in Comisia pentru aparare functia de secretar (Nicu Falcoi), in Comisia pentru afaceri europene – vicepresedinte (Cristian Ghica), in Comisia romanilor de pretutindeni – secretar (Radu Mihail), in Comisia pentru dezvoltare si strategie economica- vicepresedinte (Nicoleta Dinu).

„Noi, cel putin functiile de presedinti, nu le-am negociat, ci le-am primit la sfarsit. Adica au fost oarecum impuse, ca sa spun asa. Am dorit sa precizez acest lucru”, a subliniat liderul grupului senatorial al USR, Cristian Ghica.

ALDE detine si functia de vicepresedinte in Comisia pentru transporturi (Iriza Scarlat) si de secretar in cea pentru sanatate (Ionut Sibinescu).

UDMR detine trei functii de vicepresedinte: in Comisia pentru agricultura (Tanczos Barna), Comisia pentru invatamant (Novak Csaba-Zoltan) si in Comisia pentru cultura (Turos Lorand).

PMP detine functia de vicepresedinte in Comisia pentru Regulament (Severica Covaciu) si de secretar in Comisia economica (Vasile Lungu) si in cea pentru egalitate de sanse (Gabi Ionascu).