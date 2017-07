Senatul american ne-a băgat în seamă la celebrarea a 20 de ani de parteneriat strategic intre Romania si SUA

Implinirea a 20 de ani de parteneriat strategic intre Romania si SUA a fost marcata de Senatul american prin introducerea, la data de 11 iulie, a Rezolutiei nr. S.Res.218, anunta Ambasada Romaniei la Washington intr-un comunicat remis redactiei.

Conform sursei citate, ambasadorul George Maior apreciaza ca, dupa „vizita exceptionala” la Casa Alba a presedintelui Iohannis, documentul Senatului SUA „confirma faptul ca parteneriatul dintre cele doua tari este unul dintre cele mai puternice si se va dezvolta masiv in continuare”.

Misiunea diplomatica, care saluta rezolutia adoptata de Senatul american, precizeaza ca documentul face parte din seria demersurilor realizate de Ambasada Romaniei la Washington pentru aniversarea celor 20 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii la data de 11 iulie 1997.

Potrivit sursei citate, rezolutia a fost initiata de senatorul republican Ron Johnson, presedintele Comitetului pentru securitate interna si afaceri guvernamentale si presedinte al Subcomitetului pentru Europa si cooperare regionala in domeniul securitatii si de senatorul Chris Murphy, liderul democrat al aceluiasi subcomitet.

In document este recunoscut rolul important al Romaniei in cadrul NATO, inclusiv prin operati onalizarea sistemului „Aegis Ashore” de aparare impotriva rachetelor balistice de la baza militara Deveselu, sprijinul acordat de tara noastra in operatiunile din Irak si Afganistan, dar si in calitate de membru al coalitiei globale impotriva ISIS.

De asemenea, conform comunicatului Ambasadei, rezolutia mentioneaza angajamentul comun al celor doua tari pentru respectarea drepturilor omului, promovarea statului de drept, a bunei guvernari, a dezvoltarii si cresterii economice, a schimburilor culturale, fiind subliniat exemplul pozitiv pe care Romania il ofera prin intarirea independentei justitiei si lupta impotriva coruptiei.

Documentul mai evidentiaza contributia Romaniei la asigurarea stabilitatii, securitatii si respectarii principiilor democratice in regiune si importanta aniversarii, in 2018, a centenarului unificarii Romaniei.

„Salut cu satisfactie Rezolutia Senatului american de marcare a relatiei speciale de parteneriat strategic intre Romania si Statele Unite. Dupa vizita exceptionala la Casa Alba a presedintelui Romaniei, documentul Senatului SUA conforma faptul ca parteneriatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii este unul dintre cele mai puternice si se va dezvolta masiv in continuare cu implicarea energica a Administratiei, a Congresului si a autoritatilor romane”, a declarat ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, citat in comunicat.

De asemenea, ambasadorul Romaniei a remarcat ca rezolutia Senatului SUA aminteste de faptul ca in 2018 tara noastra va sarbatori o suta de ani de la Marea Unire, eveniment care merita laudat si celebrat cum se cuvine.

Textul oficial al Rezolutiei poate fi accesat AICI.