Senatul și Camera Deputaților au ales noile conduceri

Senatul și-a ales Biroul permanent

Senatul a stabilit miercuri componența Biroului permanent pentru prima sesiune a legislaturii 2016 – 2020.

Membrii Biroului permanent au fost aleși, în afară de președintele Senatului, prin vot cu bile. S-au înregistrat 130 de voturi „pentru”.

Grupul parlamentar al PSD, cel mai numeros, are două funcții de vicepreședinte al Senatului — Niculae Bădălău și Claudiu Iulian Manda, doi secretari — Adrian Țuțuianu și Marian Pavel și doi chestori — Doina Elena Federovici și Paul Stănescu.

PNL are un vicepreședinte — Laura Iuliana Scântei, un secretar — Ionel Marcel Vela și un chestor — Alexandru Pereș.

Grupului USR îi revine o funcție de vicepreședinte al Senatului — Mihai Goțiu.

Grupul PMP are un secretar în Biroul permanent — Iustin Talpoș.

Din partea UDMR, Tanczos Barna ocupă una dintre cele patru funcții de chestor al Senatului.

Biroul permanent al Camerei Deputaților

Camera Deputaților a ales, miercuri, cu 312 voturi pentru și 3 împotrivă, componența Biroului Permanent.

PSD deține în Biroul permanent al Camerei trei posturi de vicepreședinte, două de secretar, unul de chestor, în timp ce PNL are un post de vicepreședinte, unul de secretar, iar USR un secretar și UDMR, ALDE și PMP — câte un chestor, conform algoritmului parlamentar.

– vicepreședinți: Florin Iordache (PSD), Gabriel Vlase (PSD), Rovana Plumb (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL),

– secretari: Marcel Ciolacu (PSD), Ioana Bran (PSD), Corneliu Mugurel Cozmanciuc (PNL) și Cristian Ghinea (USR)

– chestori: Mircea Drăghici (PSD), Seres Denes (UDMR), Andrei Gerea (ALDE) și Valeriu Steriu (PMP).