Sensei brazilian antrenează trupe special din România în Poiana Braşov

Luptători din trupele speciale din Poliţie si de la alte servicii din Romania se afla pentru 2 zile intr-un stagiu de pregătire in Poiana Brasov cu sensei Alvaro Andre Nascimento, care se ocupa de pregătirea trupelor militare si operaţiuni speciale ale poliţiei din Brazilia.

Expertul brazilian este instructor international, expert in: Kyusho, Aikijutsu, Goshin Ju Jitsu, Kapap, Ju Jitsu, Wing Chung Kung Fu, are studii de arte marțiale în China şi a acumulat o experiență de 40 de ani în domeniul artelor marțiale.

Primele antrenamente s-au ţinut vineri seara si vor continua începând din această dimineata in cladirea patinoarului din Poiana Brasov, langa Centrul Olimpic.

Vifor Rotar