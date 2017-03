Sfaturi în caz de seism la 40 de ani de la tragedia din 1977

1500 de morţi, mii de răniţi şi pagube înfiorătoare. Este bilanţul tragic cutremurului din 4 martie 1977, de la producerea căruia se împlinesc 40 de ani şi de care îşi amintesc cu groază vârstnicii şi braşovenii de vârsta a doua. Deşi sub Tâmpa suntem feriţi de seisme puternice, pompierii le-au spus braşovenilor cum trebuie să se comporte înaintea, în timpul şi după producerea unui cutremur

1500 de morţi, mii de răniţi şi pagube înfiorătoare. Este bilanţul tragic cutremurului din 4 martie 1977, de la producerea căruia se împlinesc 40 de ani şi de care îşi amintesc cu groază vârstnicii şi braşovenii de vârsta a doua. Deşi sub Tâmpa suntem feriţi de seisme puternice, pompierii le-au spus braşovenilor cum trebuie să se comporte înaintea, în timpul şi după producerea unui cutremur.

În 4 martie 1977, un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter devasta România. De atunci, au mai fost seisme, dar niciunul de o asemenea amploare. Cei născuţi înainte de 70 îşi mai amintesc încă teribilul eveniment.

„Eram în casă, cu bunicii, a fost un val întâi sus-jos, eram pe genunchi, ne rugam la Dumnezeu şi sălta întâi podeaua sus-jos, bunicul o zis că-i cutremurul, n-am avut timp să ne ridicăm, că a pornit şi lateral” a rememorat cu groaza o braşoveancă acele clipe de coşmar.

Pompierii braşoveni le-au reamintit braşovenilor sfaturi esenţiale în cazul producerii unui cutremur. Copiii par să ştie ce au de făcut: „La şcoală, când e un cutremur, ne băgăm sub bănci. Şi după ce s-a mai liniştit un pic, ne luăm ghiozdanele pe cap să nu ne cadă cărămizi şi ieşim”, spune un elev braşovean.

În cazul producerii unui cutremur nu folosim scările sau liftul, închidem robineţii de apă şi gaz, oprim sursele de electricitate şi căutăm să ne adăpostim sub mese stabile sau sub tocul uşilor. Dacă suntem afară trebuie să stăm cât mai departe de clădiri.

Foarte important este să nu ne panicăm, spun reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care recomandă pregătirea din timp a unui rucsac de urgenţă cu apă şi mâncare pentru câteva zile, un fluier şi neapărat un aparat radio cu baterii.

