Si Brașovul a trimis sânge la București

Centrele de Tranfuzie Sangvina din tara au sarit in ajutorul colegilor din Capitala. Desi la Brasov nu sunt probleme cu asigurarea sangelui si a componetelor sale donatorii vechi si mai ales cei cu rh negativ sunt chemati la donare pentru a face fata cererii din spitale.

Din cauza numarului scazut de oameni care au venit sa doneze in perioada sarbatorilor, spitalele din Capitala au ramas fara rezerve de sange.

La Centrul de Transfuzie Sangvina Brasov nu sunt probleme pentru ca in luna decembrie s-au desfasurat mai multe campanii si a fost asigurat necesarul de sange.

Mai mult, la solicitarea colegilor din Bucuresti au fost trimise spre capitala zeci de pungi cu sange si continut trombocitar sau eritrocitar.

Dr . Laurentia Florea, director Centrul de Tranfuzie Sangvina, spune ca si inainte de Craciun, Brasovul a trimis sange la Spitalul Fundeni si ca, de cate ori este nevoie exista stoc disponibil, unitatea brasoveana este obligata intr-un fel sa-i ajute pe cei din Capitala.

Doamna Constantina este unul din donatorii fideli ai centrului. Vine de trei ori pe ani sa doneze sange chiar daca nu are o grupa rara. E convinsa ca sangele pe care il doneaza ajuta persoane cu boli grave sau care au suferit diferite accidente si au pierdut cantitati mari de sange.

Pot dona sange persoanele care au in 18 si 60 de ani, care au peste 50 de kilograme si nu au interventii chirurgicale in ultimele sase luni. Donatorii beneficiaza in schimb de analize medicale gratuite, 7 tichete de masa, o zi libera si reducere de 50% la transportul in comun.

Vifor Rotar