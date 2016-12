Şi dacă Sebastian Ghiţă a fost „făcut” dispărut? Doamne, feri..!

Sebi Ghiţă n-a ajuns, miercuri, la DNA Ploieşti deşi era filat în draci de poliţişti. Scuza urmăritorilor a fost că Ghiţă a băgat mai bine de 200 la oră pe şosea şi a dispărut în trombă, ceea ce poliţiştii nu au avut cum să facă. De atunci, adică de luni seară, Sebastian Ghiţă a dispărut.

Nu este primul caz, dar, acesta, alături de sinuciderile bizare (vezi patronul HexiPharma) şi accidentele aproape imposibile (cazul jurnalistului Tinu) sunt tot mai des întâlnite.

Şi Codruţ Marta s-a evaporat ca şi când n-ar fi existat. Desigur, aici putem vorbi despre Triunghiu’ Bermudelor, despre extratereştri sau atacul moroilor, că ne-a învăţat X-Files cum stă treaba, iar Scully şi Mulder au rămas în galeria eroilor de film preferaţi de români.

Să revenim însă la fapte. Se speculează mult pe ideea plecării lui Ghiţă din ţară. Unii chiar indică faptul că ar fi deja in Turcia, sub oblăduirea lui Erdogan… Nu cred în această variantă,avand in vedere ca are destula treaba pe-acolo… În primul rând pentru că ar fi fost lesne prins la frontieră, căci avea, parca, interdicţie de a trece peste graniţe, iar un bachetbalist înalt şi chel, care a făcut dese valuri la TV, nu e tocmai uşor de trecut cu vederea… Mai vine un argument mai clar: încălcând regulile jocului sau plecând din ţară, Ghiţă pierde cele 13 milioane de euro pe care le-a depus ca garanţie .

Nimeni din România, în afară de Ţiriac, poate, nu îşi poate permite aşa ceva. Apoi, să nu uităm, avocaţii lui au fost la DNA Ploieşti, numai el nu, ceea ce poate spune că nesosirea lui Sebi a fost ceva chiar neplanificat. Dacă mai adăugăm şi faptul că Ghiţă făcea parte din comisia de control a SRI şi că bună parte din companiile care gravitează în jurul său, umblă cu informaţii clasificate, şi au contracte în domenii destul de sensibile, avem un tablou destul de bine închegat. Peste toate, se suprapun desele acuze către Ghiţă cum că ar promova un naţionalism de stânga, propriu Kremlinului, şi că mulţi foşti SRI-şti lucrează prin firmele sale.

Asta conturează deja un personaj care joacă cu prea multe cărţi odată şi că ar putea fi depozitarul unor date, nume şi fapte ce ar putea pune în pericol integritatea unor personaje contemporane bine plasate. Ba, unii văd în acţiunile şi declaraţiile sale antiDNA acţiuni tot de sorginte rusească, ştiut fiind că DNA este susţinut la greu de oficiali ai SUA.Iată că, din această perspectivă, lucrurile nu miros deloc bine. Pentru Ghiţă.Nu ştim exact cine sunt adevăraţii inamici ai lui Ghiţă, şi poate nici cei mai apropiaţi dintre ai săi nu pot bănui, dar este cert că omul are duşmani. Poate unii chiar transfrontalieri, ca să zic aşa… În plus, mulţi ar vrea contractele şi contactele lui. Sau poate invers, a sosit vremea ca şi contactele, să trebuiască să nu mai fie ştiute nici chiar de el…

Sunt prea multe necunoscute în această ecuaţie, dar vi se părea Ghiţă un om care să nu meargă cinci minute la o întâlnire la DNA? El, care abia aştepta să mai să mai bălăcărească un procuror şi altele asemenea?

Dar dacă omul e bine-mersi, şi apare, ca o floare după ditamai iureşul ? Atunci, ori l-a lovit subit, damblaua, ori are o combinaţie cum n-a avut nimeni vreodată şi un spate cât China de lat… Ar fi o fază colosală, iar Direcţia de filaj, Poliţia, DNA-ul, toţi muşchii statului n-ar deveni decât nişte jalnice personaje din comedia secolului. Dar nu asta pare a fi concluzia logică a evaporării bruşte a lui Ghiţă… Poate va fi găsit împachetat în propriu bolid, în vreo râpă, după ce a făcut 50 de drumuri dus-întors până a ales locul precis al unei sinucideri garantate 100%, precum unul, pe nume Condrea. Doamne feri, ca nici de gluma nu-i buna!



Poate va fi găsit alături de maşina făcută zob, ca şi cum ar fi ieşit, ditamai găliganul, prin luneta din spate, printre 10 airbaguri care n-au vrut să se deschidă, aşa cum a făcut Dumitru Tinu. Poate că nu va fi găsit niciodată, ca Marta. Sau poate că s-a dus în pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj, ca să dispară într-unul din hăurile misterioase ale Universului. Hai c-am dat-o-n Pavel Coruţ, cu bubulii lor, cu tot…

Ninel PEIA