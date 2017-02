Și în 2016 România a importat produse agroalimentare mai mult decât a exportat!

Potrivit datelor MADR, graul domina structura exporturilor, cu incasari de 1,024 miliarde de euro si un volum de peste doua ori mai mare, de 6,29 milioane de tone, fata de exporturile realizate in intervalul similar din 2015.

De asemenea, au mai avansat in primele 11 luni, in principal, exporturile de seminte de rapita (+225,6 milioane de euro), preparate alimentare (+25,8 milioane de euro), animale vii din specia bovine (+25,4 milioane euro), produse de brutarie, patiserie si biscuiti (+16,6 milioane de euro), cioco lata (+15,2 milioane de euro), animale vii din specia ovine sau caprine (+14,3 milioane de euro), carne de porc (+11,9 milioane de euro), seminte de floare-soarelui (+11,5 milioane de euro) si preparate si conserve din carne (+8 milioane de euro).

„Valoarea exporturilor a fost afectata in principal de scaderea incasarilor la porumb cu 259,5 milioane de euro si la tigari cu 166,4 milioane de euro, dar au mai scazut si exporturile de orz (-91,3 milioane de euro), ulei de floarea-soarelui (-49,1 milioane de euro), turte din extractia grasimilor vegetale (-28,4 milioane de euro), carne de pasare (-17,5 milioane de euro), sroturi de soia (-8,6 milioane de euro) si miere naturala (-3,6 milioane de euro)”, mentioneaza MADR.

Pe de alta parte, importurile au avansat la majoritatea grupelor de produse agroalimentare, respectiv la grau (+108,5 milioane de euro), produse de brutarie, patiserie si biscuiti (+40,9 milioane de euro), ciocolata (+36,1 milioane euro), branzeturi (+34,8 milioane de euro), preparate alimentare (+32,7 milioane de euro), cafea (+23,7 milioane de euro), citrice (+21 milioane de euro), banane (+19,4 milioane de euro), carne de pasare (+15 milioane de euro) si lapte si smantana (+12,2 milioane de euro).

In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2016, importurile de porumb au scazut 180,2 milioane de euro, cele de sroturi de soia cu 57,2 milioane de euro), tutunul brut, cu 30,7 milioane de euro, iar cele de animale vii din specia porcine, cu 6 milioane de euro.

Carnea de porc a ramas si in primele 11 luni din 2016 principalul produs alimentar importat, pentru care au fost cheltuite peste 311 milioane de euro.

„Importurile de carne de porc (principalul produs alimentar importat) au insumat 311,4 milioane de euro, cu 46 milioane de euro mai mult fata de perioada corespunzatoare din 2015, pentru o cantitate totala de 179.800 tone. La tomate, importurile s-au majorat cu 16,6 milioane de euro, totalizand 62,4 milioane de euro, la un volum de 68.500 tone, ceea ce reprezinta o crestere cantitativa cu 35,2% fata de acelasi interval din anul anterior”, se precizeaza in analiza MADR.

Uniunea Europeana a fost principalul partener in comertul agroalimentar al Romaniei, livrarile de produse agroalimentare catre aceasta destinatie avand o pondere valorica de 54,4% din total exporturi, iar achizitiile din statele membre UE au detinut o pondere de 73,9% din totalul importurilor.

Reamintim ca Romania cunoaste o crestere a consumului populatiei, in conditiile in care de la 1 iunie 2015 a fost scazuta taxa pe valoare adaugata la alimente de la 24% la 9%.

Potrivit datelor Eurostat, In anul 2016 comparativ cu 2015 Romania a avut printre cele mai mari cresteri ale volumului comertului cu amanuntul din Uniunea Europeana.

De exemplu, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in luna aprilie a anului 2016 cresterea volumului comertului cu amanuntul a fost de 20,4%, in iunie de 16%, in iulie de 13,6%, iar in decembrie de 7,9%