Și moldovenii de dincolo de Prut, au Johannis-ul lor!!

„ Sunt dureroase, pe mine mă dor teribil aceste afirmații, eu cred că trebuie să ne pregătim. O să aniversăm o sută de ani de la Marea Unire. Și apar asemenea derapaje care pe mine mă deranjează teribil. Dacă cineva spune că Republica Moldova nu este România, faptic și juridic are dreptate(…) Eu vă întreb altceva: dacă un stat vecin cu noi are același steag aproape ca noi, are limba națională, dacă are și leul ca monedă națională, până nu demult a avut și imnul nostru, dacă ascultă si canta doine, ca noi, cum pot eu să spun, într-un moment, că nu e același lucru ?”,