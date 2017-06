Şi pentru etnicii germani, plecaţi de mult timp din România, există ,,iarba verde de acasă”

Comuna Cristian, rămâne una din cele mai frumoase şi bogate localităţi din judeţul Braşov. Asta, chiar dacă, în ultimele două decenii, a fost părăsită de numeroase familii de etnici germani…Unii dintre locuitorii Cristianului nu au uitat însă de unde au plecat şi revin acasă, ori de câte ori au posibilitatea. Şi-au păstrat casele, înalte şi frumos zugravite, cu arcadele mari, cu porţile tradiţionale, cu curtea mare, împodobită de flori şi iarba verde de acasă…Când revin acasă, se simt bine, se bucură şi se încarcă cu energia necesară. Este şi cazul familiei Paul Hamsea sau a fratelui acestuia, Christian Hamsea, care se întorc la Cristian, de mai multe ori pe an…Cei doi fraţi au o prestigioasă carte de vizită, dobândită în Germania, unde sunt apreciaţi în mod deosebit, pentru activitatea lor în domeniul cultural artistic şi nu numai…Paul Hamsea, organizator al Festivalului de la Cristian, este un pasionat al muzicii, filosofiei dar și un fin cunoscător al literaturii române și germane. Cu studii la Universitatea din București dar și din Heidelberg, are o experiență remarcabilă ca profesor și organizator de evenimente muzicale. Aşa cum s-a întâmplat şi vara trecută, Paul Hamsea a revenit la Cristian, în casa îngrijită şi păstrată ca o icoană! Paul Hamsea a revenit la Cristian, pentru a organiza, din nou, Festivalul de Muzică Cristian, care, în acest an, a ajuns la a patra ediţie…În cele câteva zile cât stă acasă, pe lângă multele treburi, legate de organizarea Festivalului, Paul Hamsea respiră aerul de acasă, se bucură şi vorbeşte cu oamenii, cu rudele, cu vecinii. Se bucură de via, de nucul, de animalele de acasă. Este şi motivul pentru care l-am vizitat şi i-am solicitat câteva gânduri, pentru că, imediat după Festival, va reveni în Germania, urmând să se întoarcă la Cristian în concediul de vară, din august…Şi încă un lucru important : cei doi fraţi Hamsea şi-au păstrat cetăţenia română, ceea ce spune mult despre gândurile şi faptele acestor oameni, plecaţi de mult timp din ţară…

,,Am redescoperit România”

,,Am redescoperit România în urmă cu mai mulţi ani. Sunt mai mult de două decenii de când am început să revenim mai des acasă. Suntem bucuroşi şi ne minunăm câte lucruri şi locuri nu le-am văzut atunci, când eram aici…Când suntem acasă, ne bucurăm, ne atrag munţii, Ţara Bârsei, zona Braşovului. Majoritatea etnicilor germani nu se mai întoarce, însă sunt o mână de oameni care revin cu regularitate acasă. Noi am făcut un fel de pionierat în acest sens, pentru că revenim acasă, când putem şi când avem un pic de timp liber, atât vara, cât şi iarna. Ne-am ţinut în bună stare casele noastre, le-am renovat, le-am îngrijit şi ne simţim ca acasă, când revenim în România”, ne-a spus Paul Hamsea.

Cât priveşte cultura, un domeniu atât de aproape de fraţii Hamsea, Paul, a spus : ,,Braşovul este un centru cultural, un nucleu puternic în România, din acest punct de vedere. Intenţia mea este ca şi la Cristian să avem o astfel de emulaţie culturală, nu numai la Braşov să se întâmple ceea ce se întâmplă. Acesta poate fi şi un model german, pentru că acolo fiecare oraş este important, deci nu există o centralizare, ca in Italia, Roma sau ca în Franţa, Parisul. Am revenit la Cristian să organizez Festivalul Internaţional de Muzică, un eveniment important. Am zis mereu că trebuie să sprijin şi Cristianul, localitatea mea natală, să aibă activitate şi în acest domeniu de maximă importanţă, cultura! Acest lucru s-a realizat şi cu sprijinul oficialităţilor locale sau a Parohiei Evanghelice, care ne-a sprijinit decisiv. Aşa că îi aşteptăm pe toţi iubitorii muzicii, în ambianţa Bisericii Evenghelice din Crstian, la a patra ediţie a Festivalului, sâmbătă, 17 iunie, de la ora 19,00”.

Dorin Duşa