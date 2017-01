Sibienii chemați aiurea de președinte la un nou protest pe un subiect aflat încă în dezbatere !!

Protestul de duminica vine cu o zi inainte ca Ministerul Justitiei sa organizeze si o dezbatere publica pe tema celor doua proiecte dupa ce acestea s-au aflat in analiza institutiilor si organizatiilor profesionale de resort. Cu ce au fost incitati sibienii sa iasa din nou pe strada si sa huiduie de-a surda…

Duminica, 29 ianuarie, la ora 17:00, ne intalnim iar in numar cat mai mare in Piata Mare pentru a ne asigura(?!) ca ordonantele privind gratierea si amnistia nu vor fi trecute pe ascuns(!), independent de vointa noastra(!?), fara a astepta consultarea prin referendum a romanilor(!!!) – tehnic, acest lucru este posibil, referendumul fiind doar consultativ” , se arata in anuntul evenimentului de pe Facebook.

Proteste au loc in mai multe orase din tara. Pana la aceasta ora, sunt cateva mii de persoane si-au anuntat intentia de a protesta, atat in Capitala, cat si in cinci alte judete: Brasov, Bacau, Sibiu, Cluj si Teleorman.

Pe aceasta tema, presedintele Klaus Iohannis a declansat procedura pentru organizarea unui referendum. Presedintele contesta (in numele si la initiativa cui?) cele doua ordonante de urgenta ale Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale (?!). Adica Presedintele face tot posibilul sa… provoace demersurile de suspendare a sa pentru a „recupera” pierderile catastrofale de imagine suferite!