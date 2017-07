Simona Halep, deși a jucat foarte bine, a pierdut meciul cu Johanna Konta 7-6(2), 6-7(5), 4-6

Sintagma „atat de aproape” pare sa o urmareasca obsesiv pe Simona in ultima perioada…La 1-0 la seturi, Halep a condus cu 5-4 in tiebreak, moment in care avea doua servicii. Pasivitatea (produsa cel mai probabil pe un fond emotiv) si-a intrat in rol, iar Johanna Konta a intors meciul, la fel cum o mai facuse in doua randuri impotriva Simonei. In decisiv, a fost nevoie de un singur game slab de serviciu pentru ca britanica sa se califice in semifinalele de la Wimbledon (7-6(2), 6-7(5), 4-6)… In doar o luna de zile, Simo a fost a fost in doua randuri la o aruncatura de bat de locul 1 WTA si la doar cateva game-uri de primul Grand Slam din cariera. Va urma o perioada grea pentru Simona, fiind important modul in care va reusi sa gestioneze aceste doua infrangeri dureroase de la Roland Garros si Wimbledon.

Pe langa o calificare in semifinalele de la „All England Club”, Halep a ratat sansa de a urca, in premiera pentru Romania, pe locul 1 in ierarhia WTA. Dupa infrangerea cu Johanna, Karolina Pliskova va fi noul lider al ierarhiei feminine de simplu (incepand de luni, saptamana viitoare). Simona se va mentine pe doi.

Si la editia din 2016 de la Wimbledon, Halep a parasit competitia tot in sferturi.

Pentru traseul de la Londra, Simona va primi 275.000 de lire sterline si 430 de puncte in ierarhia WTA.

Johanna Konta a devenit prima britanica calificata in semifinale la Wimbledon dupa 1978. A egalat performanta Virginiei Wade.

Declaratii

Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, marti, dupa infrangerea din partida cu Johanna Konta din sferturile de finala de la Wimbledon, ca a fost aproape de locul unu WTA, dar a precizat ca este foarte multumita cu performanta reusita pe iarba londoneza, informeaza site-ul wtatennis.com, citat de News.ro.

„Este placut sa te afli de mult timp in Top 10. Sunt foarte multumita de performanta mea la Wimbledon. Bineinteles ca unul dintre scopurile mele este sa ajung numarul unu. Am avut o noua sansa aici, dar am ratat-o. Nu ma afecteaza prea mult acest lucru, deoarece mai am multi ani in fata si cred ca voi mai avea sanse. Sunt apropae de locul unu, asa ca trebuie sa continui sa muncesc”, a spus Halep.

Simona Halep considera ca noul lider mondial, Karolina Pliskova, are cel mai bun serviciu din circuit dupa Serena Williams: „Simt ca Pliskova merita sa fie pe primul loc. Cred ca are cel mai bun serviciu din circuit dupa Serena Williams. A jucat bine anul acesta si merita felicitari pentru aceasta pozitie. Cred ca este fericita acum”.

Ilie Nastase: „Konta a riscat de la inceput, Simona a stat si a asteptat greseala adversarei”

„Konta a riscat de la inceput. Cand i-a intrat, i-a intrat, cand nu i-a intrat a iesit trei metri, nici macar doi centimetri. Daca nu risti pe iarba si joci doar defensiv este greu sa castigi. Nu o pot critica, doar ea joaca pe teren, asa simte ea sa joace. E greu sa schimbi, trebuie sa si stii sa schimbi sau sa-ti dea si adversara sansa. Daca adversara loveste asa tare si de doua ori ti-o da in teren si de cinci ori in gard, e greu sa joci.

Pe iarba e greu sa faci altceva, trebuie sa ii dai sa o rupi sa nu o vada adversara, asa cum a facut-o Venus Williams astazi cu Ostapenko care nu a castigat la Roland Garros, ci a pierdut Halep. A fost multa presiune pe Halep, deoarece stia ca joaca pentru numarul unu mondial si cu sanse pentru un Grand Slam. Iti trebuie sa ai si sansa pentru a ajunge acolo. Halep a jucat bine si asta da incredere, ea poate castiga un turneu de Grand Slam. Lui Halep i-as spune ca ar trebui sa fie mai agresiva in momentele in care are avantaj. Atunci trebuie sa fii agresiv, iar ea a stat si a asteptat greseala adversarei.

Sper ca Halep sa vina la turneul de la Bucuresti. Viata continua, tenisul continua pentru ca si din meciurile pierdute inveti cate ceva. Ea este tanara, are viitorul in fata. Nu voi merge la meciurile de la BRD Bucharest Open, deoarece nu sunt in oras in perioada aceea. Va fi ziua mea si voi pleca in Franta” -decla llie Nastase, la Digisport.

Johanna Konta: Am fost norocoasa, dar si constanta in ceea ce am facut”

„E incredibil cum se schimba lucrurile in tenis. Eram intr-o situatie dificila acum cateva zeci de minute si iata-ma acum invingatoare. Am fost concentrata pe ceea ce doream sa obtin de la acest meci. Stiam ca Simona nu-mi va face cadouri si am incercat sa-mi creez eu sansele mele.

Am fost norocoasa, dar si constanta in ce am facut. Spectatorii m-au ajutat, au fost incredibili, suportul lor a fost deosebit. E drept, la finalul meciului, la minge de meci, am auzit o voce de femeie tipand. Nu mi-am dat seama ce s-a intamplat” – Johanna Konta, la Eurosport.