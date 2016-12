Simona Halep ia startul în noul sezon, în 2 ianuarie, la Shenzen

Simona Halep, locul patru WTA la finalul anului 2016, va începe noul sezon pe 2 ianuarie, cu prilejul turneului de la Shenzen, China. Acolo, va fi cap de serie numărul 2 la simplu şi va face pereche la dublu cu Monica Niculescu.

Simona spune că este sută la sută pregatită pentru a pleca la drum în noul sezon de tenis. ,,M-am pregătit sufleteşte şi mental. Am avut o perioadă lungă acasă, care mi-a prins foarte bine şi acum sunt gata de muncă. O să înceapă un an competiţional nou şi sper să fac lucruri mai bune decât am făcut în acest an. Aproape toţi cu cei cu care am vorbit m-au întrebat când o să câştig un turneu de Mare Şlem, dar nu ştiu ce să răspund. Mi-aş dori, pentru asta muncesc şi sper să se îndeplinească acest vis. Trebuie să am răbdare şi să am încredere”, a spus Halep.

Simona a petrecut Sărbătorile departe de ţară, în Australia, alături de familia antrenorului Darren Cahill.

D.D.