Simona Halep intră luni în focuri, la Wimbledon

Simona Halep va debuta luni în marele turneu de la Wimbledon, în turul I, fiind cap de serie numărul 2. Halep va juca luni împotriva neo zeelandezei Marina Erakovic, numărul 129 WTA, venită din calificări.Simona Halep a declarat că este pregătită atât din punct de vedere fizic, cât şi mental pentru a ataca turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, programat în perioada 3-16 iulie. După ieşirea prematură din scenă, Eastbourne (7-5, 4-6, 1-6 cu Wozniacki) şi înainte de turneul londonez, Simona a spus : ,,A fost foarte bine să joc aceste meciuri pe iarbă. Mă simt un pic obosită, dar am suficient timp pentru recuperare. A fost un meci dificil cu Wozniacki. Cred că am jucat foarte bine, dar în decisiv am fost un pic obosită. Este ceva normal, am jucat prea multe seturi în aceeaşi zi. Am fost 100% cu totul şi mă simt pregătită pentru Wimbledon, dar vom vedea ce se va întâmpla. „.

Dorin Duşa