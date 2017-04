Simona Halep s-a calificat în semifinale la Stuttgart, după ce a învins-o uşor pe Sevastova

Simona Halep a prins prima semifinală a unui turneu, în acest an, după ce a trecut de Anastasia Sevastova (Letonia), în sferturile de finală ale turneului de la Stuutgart. Meciul a durat apropae o oră şi a prilejuit un meci bun al Simonei, care nu a lăsat nicio speranţă sportivei din Letonia, aflată, totuşi, între primele 30 de jucătoare din lume. Scor final 6-3, 6-1 pentru Simona Halep, care va juca în semifinale contra Laurei Siegemund. ,,Cred că am făcut un meci foarte bun, cu toate că a fost greu împotriva ei, pentru că serveşte mai plat decât multe alte jucătoare. În semifinale, va fi dificil, pentru că anul trecut am pierdut împotriva ei dar acum sper să fi sosit vremea revanşei”, a spus Simona Halep la finalul partidei cu Sevastova.

În cealaltă semifinală, Maria Sharapova, care, prin jocul prestat până acum, nu dă impresia că a intrerupt tenisul peste un an şi jumătate, o va întâlni pe Kristina Mladenovic (Franţa, locul 19 WTA), care a trecut de Carla Suarez Navarro (Spania, locul 25 WTA), cu 6-3, 6-2

Dorin Duşa