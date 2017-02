Simona Halep s-a retras de la Sankt Petersburg!

Simona Halep nu trece prin moment prea bune, după ce durerea de la genunchi i-a revenit. Jucătoarea noastră a fost nevoită să se retragă de la Sankt Petersburg, declarând : ,,Îmi pare rău că a trebuit să mă retrag de aici, am jucat cu multă plăcere în primul meci, a fost important să-l câştig, dar sunt tristă că durerea de la genunchi a revenit şi sunt nevoită să iau o pauză de o lună pentru recuperare. Am nevoie de această pauză lungă ca apoi când voi reveni să fiu sută la sută. Nu voi juca la Fed Cup, Doha şi Dubai. Am decis să iau această pauză pentru a putea evolua în SUA, la Indian Wells şi Miami”.

Dorin Duşa