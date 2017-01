Mica victorie diurna a lui Klaus Johannis nu-l scuteste pe presedinte de griji si preocupari. Pentru ca, daca nu va reusi sa-i lege lui Iordache trompele juridice, sa-l impiedice sa mai fete legi peste noapte, Klaus va trebuie sa-si faca abonament la matineul de miercuri al sedintelor de Guvern

Si, totusi, martea neagra s-a reeditat si in 17 ianuarie. Nu tragerea la indigo a celei din 10 decembrie 2013, cand s-a incercat adoptatea ilicita a unor legi scandaloase referitoare la amnistie si gratiere, plus oarece modificari de cod penal cu iz de superimunitate pentru demnitari, la pachet cu legea minelor si cea a lobby-ului. Atunci, insa, ca si acum, artizanul care trebaluia nocturn la subrezirea statului de drept a fost acelasi Florin Iordache. Acum, ce-i drept, a facut-o in calitate de ditai ministru al Justitiei, demnitate care ii confera si niste circumstante agravante.

Asta daca nu cumva unealta juridica Iordache va reusi sa-si scoata un certificat medical care sa demonstreze ca sufera de sindromul Jourette. Boala se agraveaza iarna si loveste mai ales martea; cand il apuca, omul pur si simplu nu se poate abtine si lucreaza in creierii noptii la codurile penale. Asa cum a facut si in decembrie 2013, a recidivat in ianuarie 2017, confirmand ca singurul motiv pentru care a fost cocotat in varful Justitiei este ca sa-si continue servil masinatiunile juridice in miez de noapte, in beneficiul Stapanilor deranjati de anchete si condamnari.

Daca planurile nocturne de marti ale slugii Iordache au fost dejucate la lumina zilei de miercuri de presedintele Klaus Johannis – magistral, se extaziaza unii – nu inseamna ca ministrul n-a pontat inca o data pentru indemnizatia de noapte. Martea neagra s-a reeditat si in 17 ianuarie. Doar ca n-a mai fost doliu pentru democratia mioritica ci draperii in berna in biroul lui Dragnea, comanditarul urzelilor juridice la care naduseste Iordache.

Mica victorie diurna a lui Klaus Johannis nu-l scuteste pe presedinte de griji si preocupari. Pentru ca, daca nu va reusi sa-i lege lui Iordache trompele juridice, sa-l impiedice sa mai fete legi peste noapte, Klaus va trebuie sa-si faca abonament la matineul de miercuri al sedintelor de Guvern.

Vifor Rotar