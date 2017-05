Sistemul „stricat” o realitate pe cale să devină o victimă a lui Dragnea?!

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni seara, la Antena 3, ca „sistemul din Romania nu e curat” si are multe parti „stricate”, avertizand ca, daca actuala putere nu „rezolva problema”, va avea soarta USL.

Sistemul „are multe parti din el care sunt stricate, sa nu zic ticalosite, pentru ca nu vreau sa-l citez pe Traian Basescu”, a spus Dragnea, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, chiar daca „peste 90% dintre judecatori, dintre procurori, sunt oameni cinstiti”.

„Daca nu rezolvam aceasta probelma vom avea soarta USL-ului”, a spus Liviu Dragnea, sustinand ca nu este vorba de „actiuni impotriva justitiei”, ci de „actiuni generate de asteptarile” unei parti mari a populatiei.

In opinia sa, actuala putere are o „putere legislativa aproape 100%” insa o „putere guvernamentala intr-un procent mai mic”, deoarece „sunt zone care pastreaza in continuare o influenta din alte parti”.

Potrivit presedintelui PSD, in prezent „puterea e la presedinte, foarte mult, la o parte a procurorilor si la servicii”.

„Eu nu am de gand sa cedez. Daca nici noi nu reusim altcineva nu va mai reusi niciodata”, crede Liviu Dragnea.

Ce declaratii a mai facut Liviu Dragnea:

Despre Tudorel Toader si arhiva SIPA

Daca si in acest subiect legat de noul scandal nu face nici macar gestul de a desecretiza raportul atunci increderea mea in dumnealui va fi aproape de zero. Daca face acest gest e de buna credinta si un om corect

Despre impozitul pe gospodarie