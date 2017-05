Soarta Cetăţuii Braşovului se decide la sfârşitul lunii

Curtea de Apel Braşov a amânat, în şedinţa din 18 mai, pronunţarea în procesul prin care Primăria Braşov a revendicat Complexul Cetate. Judecătorii instanţei de fond de la Tribunalul Braşov decideau în toamna anului trecut ca monumentul să revină în proprietatea statului român, dar decizia a fost atacată prin apel.

Curtea de Apel Braşov a amânat, în şedinţa din 18 mai, pronunţarea în procesul prin care Primăria Braşov a revendicat Complexul Cetate. Judecătorii instanţei de fond de la Tribunalul Braşov decideau în toamna anului trecut ca monumentul să revină în proprietatea statului român, dar decizia a fost atacată prin apel.

Cetăţuia de pe Dealul Straja valorează în inventar 357.000 de euro, a fost evaluată iniţial la peste 5 milioane de euro după care actualul proprietar – Aro Palace – şi-a redus treptat pretenţiile până la 3,3 milioane de euro

Procesul prin care Primăria Braşov a revendicat Cetăţuia de pe Dealul Straja a fost deschis în 6 mai 2015. Primul termen de judecată a avut loc, însă, abia în data de 4 martie 2016, pentru ca sentinţa în primă instanţă, cu drept de contestare, să se ţină în 3 octombrie 2016, la Tribunalul Braşov. Instanţa de fond a decis atunci ca monumentul să revină în proprietatea statului român. Şi municipalitatea, pe de-o parte, şi SIF Transilvania, alături de câteva ministere, de cealaltă parte, au făcut apel.

Având în vedere că valoarea imobilului este foarte mare, decizia Curţii de Apel Braşov din 31 mai va mai putea fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

SIF, un proprietar ilegal, care nu are nici un drept asupra Cetatii

Primaria mai atenta cu banul bublic desi initial demarase negocieri, bine consiliata, a demarat procedura de recuperare a monumentului istoric intrat incorect in patrimoniul fostului ONT, respectiv FPP III, rebotezat SIF Transilvania.

În anul 2013, cel care reprezintă interesele actualului proprietar a evaluat-o la peste 5 milioane de euro.

În anul 2014, valoarea monumentului a fost stabilită la 3,8 milioane de euro, la cursul de schimb de la momentul acela. Au urmat negocieri cu municipalitatea braşoveană, la finele cărora vânzătorul a lăsat din preţ până la 3,3 milioane de euro.

Demersurile privind efectuarea tranzacţiei între municipalitate şi proprietarul SIF Transilvania prin Aro Palace, au fost sistate la începutul anului 2015, când Primăria Braşov a deschis procesul prin care a revendicat Complexul Cetate, pe care doreşte să îl întoarcă în patrimoniul comunităţii braşovene. Valoarea de inventar a Cetăţuii de pe Dealul Straja, pentru care s-a achitat taxa de timbru judiciar, este de aproximativ 357.000 de euro, diferenta intra probabil in buzunare unor profitori ale acestor timpuri.

Vifor Rotar