Social-democrata Anca Bertea – cel mai nou consilier local

O tanara medic stomatolog este noul consilier local validat in locul preotului Eugen Comsulea de la PSD. Anca Bertea era urmatorul nume pe lista de supleanti ai social-democratilor dupa ce lui Comsulea i-a fost retras sprijinul politic.

Anca Bertea va activa in comisa nr. 4 pentru activitati stiintifice, social-culturale, familie, educatie, sportive, tineret, sanatate si protectie sociala.

Preotului Eugen Comsulea i s-a retras sprijinul politic dupa ce in campania pentru alegerile parlamentare l-ar fi sustinut pe candidatul ALDE la Camera Deputatilor, Remus Borza. De altfel in tabara social democratilor din Consiliul Local au avut loc mai multe schimbari in ultimele saptamani. Ioan Stroie, suspectat ca si el ar fi facut jocurile altui partid, a fost nevoit sa-si depuna demisia in locul lui fiind validat Silviu Achim.

Tot din cauza lui Borza se pare ca ar fi ramas fara postul de presedinte executiv al organizatiei municipale a PSD Brasov si fostul consilier local Liviu Lupu.

Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa discute propunerea de excludere definitiva din partid, transmisa de conducerea filialei judetene.

La sfarsitul anului trecut conducerea PSD Brasov a anuntat si ca Razvan Popa a demisionat din functia de lider al grupului de consilieri social-democrati din CL Brasov.

Vifor Rotar