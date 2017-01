Sorin Crivăţ, eroul anonim, mort suspect la 32 de ani in Penitenciarul Codlea!

Un fost coleg de celulă cu Sorin Crivăţ, fostul ofiţer SRI mort în condiţii suspecte în Penitenciarul Codlea, în martie 2007, a trimis o scrisoare familiei celui decedat în care susţine că tânărul a murit după ce un doctor i-a făcut o injecţie. Mărturia a ajuns şi la Horia Valentin Şelaru, fost procuror şi consilier al Laurei Codruţa Kovesi, acum judecător la Înalta Curte, cel care a cerut arestarea ofițerului acoperit.

Într-o scrisoare trimisă înainte de a muri, Sorin Crivăț acuza practicile folosite, acum, de către DNA: “Mie mi s-a dat termen să stau în puşcărie, ca să denunţ. Nu ne puteţi băga pe toţi la puşcărie şi să ne faceţi informatori!”.

Atunci când a fost audiată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către judecătorul Horia Valentin Şelaru, fost procuror şi asistent al șefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, Alina Bica, fostul procuror-şef al DIICOT i-a spus magistratului că speră să nu moară în închisoare, în mod suspect, la fel ca Sorin Crivăţ, fostul ofiţer SRI decedat la doar 33 de ani în Penitenciarul Codlea.

Bica a dezvăluit că cel care s-a ocupat de cazul lui Crivăţ şi a închis dosarul a fost chiar Valentin Şelaru, care în anul 2007 era procuror DNA iar ulterior a devenit consilierul Laurei Kovesi la Parchetul General. Șelaru a recunoscut că a ceruta arestarea lui Crivăț, însă susține că nu ar fi instrumentat dosarul în care acesta a fost anchetat.

Interesant este că, în ianuarie 2007, în timp ce se judeca cererea de eliberare condiţionată, procurorul DNA, prezent în sala de judecată, a declarat că Sorin Crivăţ nu făcea parte din structurile SRI.

Totuşi, aşa cum a ieşit la iveală ulterior, Sorin Crivăţ era ofiţer acoperit SRI care activa în structuri ale statului. În anul 2007, înainte să fie reţinut de Şelaru, Crivăț era şef al Corpului de Control al Ministerului Integrării Europene şi al structurii de securitate la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), din cadrul Ministerului Economiei.

Sorin Crivat s-a apropiat prea mult de varfurile puterii?

Astfel, intr-un editorial intitulat „De la Sorin Crivat la Florian Coldea”, publicat pe site-ul corectnews.com, Sorin Rosca Stanescu aminteste ca din inscrisurile olografe si insemnarile electronice ale lui Sorin Crivat reiese ca acesta, in calitate de ofiter acoperit intr-o structura guvernamentala, a avut acces la informatii grave privind coruptia la varf, informatii care il implicau inclusiv pe fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu. Iar Sorin Rosca Stanescu lanseaza o ipoteze socanta, vorbind despre posibilitatea ca Sorin Crivat sa fi fost ucis pentru a fi ascunse probele privindu-l pe Traian Basescu: „Deci, prima informatie extrem de grava este ca, daca a fost ucis, Sorin Crivat nu numai ca a murit in misiune, dar a fost sacrificat deliberat si cinic, pentru a tine sub tacere fapte grave savarsite de insusi seful statului”.

Iata un fragment din editorialul lui Sorin Rosca Stanescu:

„De la Sorin Crivat la Florian Coldea

Sorin Crivat este mort. Din anul 2007. Florian Coldea este viu. Ceea ce ii leaga pe cei doi este Serviciul Roman de Informatii. Primul a decedat in conditii extrem de suspecte, fiind, la acea data, ofiter acoperit SRI. Cel de-al doilea a fost si este seful operativ al institutiei. Dincolo de asasinarea cu sange rece a lui Sorin Crivat sau doar de decesul sau care trezeste, in continuare, serioase semne de intrebare, exista o informatie cheie pe care cei mai multi analisti au trecut-o cu vederea.

Daca Sorin Crivat a fost otravit cu cianura, asta se va putea afla si peste zeci de ani. Pentru ca cianura ramane in organism. Daca a fost suprimat prin alte metode, va fi mai greu. Indiferent cat de mult se zbate familia acestuia. Pentru ca, daca l-a suprimat serviciul secret din care facea parte, acesta avea interesul sa stearga toate urmele. Si doar sistemul penitenciarelor tinea de Ministerul Justitiei. Iar Justitia, cu ANP cu tot, face parte din campul tactic al SRI, conform declaratiei unuia dintre cei mai importanti subordonati ai generalului cu patru stele, Florian Coldea.

Dar care este informatia trecuta prea usor cu vederea si acoperita prin uriasul scandal provocat de moartea suspecta a lui Sorin Crivat? Acesta, absolvent al Facultatii de Drept din Bucuresti, a fost recrutat de Serviciul Roman de Informatii si a lucrat ca agent acoperit. Pana aici, nimic neobisnuit. In niciun caz nu-i poate fi imputat directorului operativ SRI de atunci si de acum, generalului cu patru stele, Florian Coldea, fapul ca, in subordinea sa, au existat ofiteri acoperiti. Dimpotriva, cu cat un serviciu dispune de mai multi acoperiti, cu atat performantele sale pot fi mai mari, iar conducerea operativa trebuie felicitata. Exista insa un ‘detaliu’ care schimba fundamental lucrurile.

Sorin Crivat nu era un ofiter acoprit oarecare. El era un ofiter acoperit plasat in structurile guvernamentale. Si care actiona sub aparenta calitate de inalt functionar al Guvernului Romaniei. Din insemnarile olografe lasate de acesta, dar si din insemnarile sale electronice culese din computerul sau personal, rezulta ca, in aceasta calitate, de ofiter acoperit intr-o structura guvernamentala, Sorin Crivat a avut acces la informatii grave, legate de coruptie la varf, care ii implica pe Traian Basescu si pe Theodor Stolojan. La data respectiva, Traian Basescu isi exercita primul mandat prezidential, iar Theodor Stolojan era unul dintre cei mai importanti sustinatori politici ai acestuia. De dragul lui Basescu, incepuse sa rupa halci din Partidul National Liberal. Deci, prima informatie extrem de grava este ca, daca a fost ucis, Sorin Crivat nu numai ca a murit in misiune, dar a fost sacrificat deliberat si cinic, pentru a tine sub tacere fapte grave savarsite de insusi seful statului. Si asta nu este tot.

Desi exista suficiente indicii in acest sens, electronice, olografe si de alta natura, Traian Basescu si Theodor Stolojan se pot bucura bine mersi de prezumtia de nevinovatie, pentru ca este probabil imposibil de facut o legatura directa intre moartea complet neasteptata, in penitenciar, a lui Sorin Crivat, un om tanar si sanatos tun, si informatiile pe care acesta, in calitate de ofiter acoperit, le-a cules despre Basescu si Stolojan.

In schimb, un alt element este gata dovedit si, intr-un stat de drept in care functioneaza respectul fata de lege, el ar trebuie sanctionat ca atare. Si anume ca Sorin Crivat a fost ofiter acoperit nu oriunde, ci intr-o structura guvernamentala. Iar legile statului roman, incepand chiar cu Legea fundamentala, cu Constitutia, interzic, in mod expres si deloc intamplator, ca un membru al Executivului sa fie ofiter al unui serviciu de informatii.

Daca moartea suspecta a lui Sorin Crivat poate fi in continuare tinuta sub semnul intrebarii si urmeaza sau nu sa fie temenic investigata, daca dezvaluirile acestuia vizandu-l pe Traian Basescu sau pe Stolojan sau alte personalitati ale statului pot fi si ele subiect al unei dezbateri sau chiar al unor viitoare investigatii, dubla sa calitate, de agent acoperit si de membru al unei structuri guvernamentale, este o certitudine. Si tot o certitudine este ca, in felul acesta, legea a fost grav incalcata. Iar a treia certitudine e ca, de atunci si pana acum, nu s-a intamplat nimic.

Ceea ce inseamna ca intr-adevar, asa cum a declarat mana dreapta a lui Florian Coldea, justitia a fost si ramane un camp tactic al SRI. Ceea ce, din nou, este anticonstitutional”.

(Sursa: Sorin Rosca Stanescu,corectnews.com / Petrisor Cana / Luju.ro )