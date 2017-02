Sorin Grindeanu: Duminică ședință de guvern pentru abrogarea OUG privind modificarea Codurilor penale

Ordonanța de urgență privind modificarea Codurilor penale va fi abrogată duminică, în ședință de guvern, a anunțat premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria.

„Am luat, după aceste zile, câteva decizii. Prima, mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. (…) Folosesc termenul ‘abrogare’. (…) Am văzut dezbateri inclusiv din acest punct de vedere. E termenul folosit de către Administrația Prezidențială, atunci când ne-a cerut să abrogăm această ordonanță. Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță”, a declarat, sâmbătă seară, premierul Grindeanu.

Prim-ministrul a precizat că nu dorește ca România să fie dezbinată.

„Nu doresc să dezbinăm România. România nu poate fi ruptă în două. România, cred eu, în acest moment — prin tot ceea ce se întâmplă, pe de o parte, pe partea cealaltă — argumentele celor care ne-au susținut și ne-au votat—, pare ruptă în două, dacă nu chiar în mai multe bucăți. Este ultima mea dorință de a se ajunge la așa ceva”, a spus Grindeanu.

Șeful Executivului a subliniat că orice decizie a Curții Constituționale este obligatorie.

„E nevoie de (…) o concordanță între ceea ce înseamnă deciziile Curții Constituționale și cadrul legal. O să demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide, pornind de la deciziile Curții Constituționale și de la forma pe care o avem, excluzând poate acel prag de 200.000 de lei, foarte mult discutat, astfel încât, după un dialog pe care sper să-l am — și folosesc acest prilej pentru a lansa această invitație la dialog—, în cel mai scurt timp să trimitem proiect de lege spre Parlament pentru punerea în concordanță a deciziilor Curții Constituționale cu cadrul legal”, a afirmat Grindeanu.

„Toate aceste lucruri sunt obligatorii pentru toți cetățenii României. (…) Am urmărit cu atenție tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile în toată țara și am văzut pozițiile oamenilor, foarte multe dintre ele argumentate, altele, în schimb, nu transmiteau de fapt realitatea. Ideea este că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte, membrii și susținătorii noștri ne îndeamnă să continuăm în ceea ce înseamnă acest demers”, a mai afirmat Grindeanu.