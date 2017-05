Sorin Grindeanu, la Antena 3 cu noutăți. Pachetul de legi pe justitie va fi gata in doua saptamani!

Premierul Sorin Grindeanu a fost invitat miercuri seara la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea. Premierul a vorbit despre „Legea salarizarii” spunand ca la ea „au lucrat parlamentarii si doamna ministru Vasilescu” (n.r. Dragnea declarase anterior ca la ea a lucrat si Grindeanu), ca vor urma dezbateri in comisiile de specialitate iar criteriul salarizarii „trebuie sa fie unul piramidal care sa tina cont de raspundere si performanta”, incepand cu salariul presedintelui de stat.

Grindeanu mai spune ca pachetul de legi pe justitie va fi gata in doua saptamani si ca este impotriva plafonarii indemnizatiiloor pentru mame in acest moment, dar ca asteapta rezultatele unei ancheta de analiza in acest sens.

Declaratii Sorin Grindeanu:

(Ce-ati reusit sa obtineti pentru Romania in vizitele din Israel si Austria?) Sunt doua tari importante pentru Romania. Pe de o parte, Israel este cel mai important aliat al nostru in regiune. Din pacate, relatiile economice nu sunt la nivelul celorlalte. De aceea am si fost insotit de ministrul Economiei, mi-am dorit ca principalul obiectiv sa fie componenta economica

Pe de alta parte, Astria reprezinta un investitor important, are investitii in jur de 10 mld. in Romania, al doilea mare investitor dupa Olanda. Dar si Romania este o piata importanta pentru Austria.

Austria sprijina si a sprijinit si in trecut aderarea noastra in Schengen. De asemenea, l-a rugat pe cancelarul austriac sa sprijine candidatura noastra la OECD si a fost de acord

(Daca ar fi sa faceti o evaluare personala a Cabinetului, unde va situati?) Ne-am facut o evaluare dupa primul trimestru, am avut acea sedinta la Sinaia. Al doilea trimestru este unul care trebuie sa consolideze cadrul legislativ necesar pentru viitoare proiecte.

Suntem aproape de faza finala cu proiectul pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii – ne dorim sa ajungem undeva la 10 miliarde de lei pe acest fond

De asemenea, suntem in faza in care e finalizata toata discutia pe legea preventiei

Dupa sedinta de guvern de saptamana trecuta am avut o discutie mai lunga cu ministrul Tudorel Toader, incercand sa stabilim un calendar. Pe de o parte, s-a terminat dezbaterea publica pe proiectul de lege privind traspunerea directivelor europene in legislatia nationala. In sedinta de guvern viitoare se va discuta aplecat pe legile justitiei si cred ca in doua saptamani vor fi gata. Legea raspunderii magistratilor face parte din acest pachet de legi pe justitie

(V-ati pastrat increderea in ministrul Justitiei?) Nu-l evaluez doar pe dl Tudorel Toader. Sigur ca au fost semne de intrebare, de cele mai multe ori legate de ritmul de lucru de la Ministerul Justitiei. Dar am incredere in profesionalism, toata lumea cunoaste profesionalismul dlui Toader.

Despre Legea salarizarii:

La Legea salarizarii au lucrat parlamentarii si doamna ministru Vasilescu. N.R. Liviu Dragnea declarase anterior ca la Legea salarizarii a lucrat el cu Olguta Vasilescu si premierul Grindeanu

Anumite Instante au asezat aceste cote ale salarizarii intr-o piramida incorecta. Dau exemplul meu de cand eram ministru: aveam cam al 50-lea salariu din minister si nu era normal.

E normal sa existe o piramida a salarizarii in functie de raspunderea si importanta avuta, incepand cu presedintele statului.

Datele economice pe care le avem confirma ca analizele pe care le-am facut si masurile pe care le-am adoptat in primul trimestru au fost corecte.

Ne mentinem o prognoza de crestere economica 5,2% si ne mentinem acest procent. Inclusiv cei care erau pesimisti, chiar FMI-ul a revizuit in sus cresterea economica, iar acest lucru se va face probabil si de Comisia Europeana

Chiar cei care au prognozat o crestere economica in jur de 3% au ajuns sa vorbeasca acum de o prognoza de crestere in jur de 4%.

Despre indemnizatiile mamelor: Acum, la rece, eu sunt impotriva plafonarii

97% din indemnizatii sunt pentru salarii de sub 5 mii de lei si doar 3% sunt peste 5.000 de lei

In acel plan de convergenta nu se vorbeste despre o decizie luata, ci ca exista aceasta posibilitate ca noi sa plafonam indemnizatiile nu la 5.000, ci la 10.000 de lei. Si nu ca am luam aceasta decizie, ca am plafonat

Noi vorbim asadar de o eventuala plafonare la 10 mii de lei. Persoanele incadrate aici vor fi sub 1%.

Am comandat o analiza de impact pe care ministerul Muncii sa o faca si astept acea analiza inainte sa ma pronunt.

Acum, vorbind la rece, eu sunt impotriva plafonarii tinand cont de procentul foarte mic.

Despre Comisile parlamentare

Nu am inventat noi aceste Comisii parlamentare

Am cateva semne de intrebare legate de ele

Eu cred ca aceste comisii ar trebui sa vina si cu niste rezultate, sa se produc aniste schimbari, pentru ca altfel le facem doar de dragul de a le face si lumea se intreaba de ce.

Despre remaniere: