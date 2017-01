Sorin Grindeanu terfelit de SISTEM! Hoțul strigă HOȚUL – Băsescu în rol principal, semnând scenariu și regia!

S-a vazut ce inseamna INTERNETUL (ca vehicol si suport pentru diferite informatii, presiuni, amenințări etc.) dupa prima nominalizare de premier facută de PSD. Sevil Shhaideh a fost pur și simplu spulberată, deși tătăroiaca, toată stima, dincolo de valoare și experienta se vedea a fi un om foarte puternic. Pentru cea de a doua propunere se punea problema dacă va apare ceva care să-l facă praf și pe Sorin Grindeanu sau poate nu se merge atât de departe ca in cazul primei nominalizări.

Am căutat și am găsit.

„In atentia C.S.A.T!!! Sorin Grindeanu trebuie “REFUZAT”! Care sunt MOTIVELE? Microsoft, RO-NET, SII Analitycs-Agenda 2020, Gauss cu proiectul APIA si…fratii Cristescu de la Timisoara!!! Ajung aceste motive?

Intrebari publice pentru premierul nominalizat:

1. Ce implicatii ati avut in dosarul Microsoft?

2. Ce implicatii ati avut in proiectul RO-NET si de ce ati raspuns evaziv Parlamentului Romaniei? Pentru a il acoperi pe deputatul Sebastian Ghita, initiatorul proiectului?

3. Ce legaturi sunt intre dumneavoastra si fratii Cristescu de la Timisoara?

4. Ce implicare ati avut in SII Analitycs pentru SRI prin aprobarea Agendei digitale 2020 ca sprijin pentru proiectle SRI in IT din Romania…..(tot proiect initiat de Sebastian Ghita, fostul dumneavoastra coleg la Comisia de Control a SRI).”

Si la asemena postări, datorită conținutului cu aparență de realitate, ar trebui să se răspundă. Nu un oricine poate să scoată astfel de informații. Sursa: http://mcppress.ro



Traian Basescu – Casandra din …interior?!

Fostul presedinte, de cea mai trista amintire pentru români, ne-a anunțat, asa ca să se mai bage in seamă, ca lider al opozitiei si principal consilier a lui Walter Hans Iohannes, că președintele va refuza, în opinia sa, și a doua propunere a PSD pentru funcția de premier. Nu a avut dreptate! Dar cine credeti ca mai are timp de asa ceva (?), el a comis-o: Sorin Grindeanu e acuzat că ar fi ”omul SRI”, iar Liviu Dragnea a cedat pentru a da un guvern României.

”Dacă vrea un proces de ”de-SRI-zare” a guvernului îi va fi foarte greu să accepte această propunere. Aș lua toate deciziile emise de Grindeanu când a fost ministru dacă a favorizat SRI. Trebuie pus capăt extinderii serviciilor. Suntem în fața unei nominalizări care lasă suspiciuni serioase”, a declarat Traian Basescu la Romania Tv.

Cine vorbește? Băsescu este cel mai vechi turnător și membru al serviciilor dintre toți politicienii aflati in exercițiu! A recunoscut-o chiar el, CNSAS-ul și fostul șef de cadre de la liceul militar care l-a absolvit!

Dușmanul de clasă nu doarme niciodată

Era un banc care circula în urmă cu cateva decenii cu acest dușman. Iată ce ne oferă Incisiv de Prahova care cică ne dezvaluie: Sorin Grindeanu l-a acoperit pe Sebastian Ghita in proiectul Ro-net si are legaturi cu fratii Cristescu de la Timioara, Bedros de la THALES Romania si implicari in SII Analitycs pentru SRI prin aprobarea Agendei digitale 2020 ca sprijin pentru proiectle SRI in IT din Romania…..De asemenea, Sorin Grindeanu are legaturi serioase cu firma Gauss (numele unui matematician celebruș vezi pasiunea pentru matematică a noului premier desemnat) cu proiectul APIA…Jurnalistii de investigatii adevarati pot descoperi multe… Alaturat, va anexam in facsimil, interprelarile si ce raspunsuri a dat Parlamentului pe proiectul RO NET initiat sub influenta lui Sebastian Ghita si Dan NIca si preluat de Grindeanu cand a fost ministru la MCTI 2014-2015. Asta poate explica si faptul ca a fost membru in Comisia Parlamentara de Control a SRI (feb. 2013 – dec. 2014).

Sursa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theate. Vă sugerăm să nu vă mai pierdeți timpul, linkul nu mai este disponibil oricui. Am verificat, a fost blocat.

Hoțul strigă HOȚUL! Nu iese fum fără …Băsescu!

Nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier „lasă suspiciuni serioase”, având în vedere că a urmat cursurile Academiei de Informații, a afirmat, cu trei zile inaine de sfârșitul anului președintele PMP, Traian Băsescu, adăugând că liderul PSD a ”cedat după o propunere absolut neinspirată”.

„Eu aș trage o concluzie scurtă. Dragnea a cedat după o propunere absolut neinspirată, vulnerabilă, în primă fază. Acum se pare că vrea să dea satisfacție: Bine, vă pun omul ăsta, lăsați-mă să fac Guvernul”. Nu aș fi mers pe ideea asta, dar decizia este tot la președintele Iohannis. Vrea să treacă la un proces de desereizare a politicului sau nu”, a spus Băsescu, la România Tv. El a susținut că depinde de președintele Iohannis dacă vrea sau nu „un proces de desereizare” a guvernului. „Depinde de președinte. Dacă vrea un proces de desereizare a guvernului, îi va fi foarte greu să accepte și această propunere. Eu în locul președintelui aș lua ordinele emise de domnul Grindeanu, cât a fost ministrul Comunicațiilor, să vedem dacă are legătură cu facilități create pentru instituții de tip SRI sau alte instituții. Eu am spus înainte să-mi termin mandatul, pentru că am simțit lucrurile acestea: structurile de informații au devenit impregnate în toate instituțiile statului. Trebuie pus capăt acestei extinderi a influenței instituțiilor de informații, iar politicul să-și facă treaba”, a subliniat Băsescu, intr-un articol cu un spațiu generos acordat de cei de la AGERPRES.

Și tot așa liderul maximus al PMP ne-a explicat de ce nominalizarea lui Grindeanu este „nepotrivită”: „Nu înțeleg de ce oameni tineri, cum este Grindeanu, care a fost în Comisia de supraveghere a serviciilor de informații, a simțit nevoia să facă cursuri la Academia de Informații. Academia Națională de Informații nu este școală de maiștri și cam știu ce elevi vor să le vină acolo și ce să studieze”.

Ca să nu mai fie dubii nici pentru cel mai putin avizat cititor, fostul matelot ce a facut aceasta foarte veche meserie de rușine, bagă o strâmbă care să nu ne mai lase vreo îndoială: „…Sigur, o eroare politică în mintea mea care spun: prea multă implicare a serviciilor secrete în instituțiile politice (cine vorbește?). Președintele Iohannis ar fi trebuit să găsească o formulă să discute cu cei doi lideri. Dar, atenție: Dragnea i-a întins o soluție pe care serviciile secrete o vor, o acceptă pentru că a fost ministrul Comunicațiilor și a făcut și Academia de Informații. Este în regulă, depinde de decizia președintelui — vrea desereizarea guvernului sau nu”, a mai spus Băsescu.

Am publicat aceste mizerii (noi le considerăm doar lături pentru otrăvi, mănji și terfeli imaginea unui tânăr politician), pentru a evidenția jocul parșiv făcut de o parte a SISTEMULUI în care Trăian Băsescu are rolul de scenarist și coordonator al manipulării. A se vedea cât spațiu primește Băsescu (pentru că se pare că tot el comandă) de la radioul si televiziune publică! Nici cei de la AGERPRES nu se lasă mai prejos.

Horia D.R.