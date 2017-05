,,Sovieticul” a dezertat!

Lotul echipei FC Braşov începe să se dezintegreze! După ce echipa a ieşit practic din calculele promovării, pierzând acasă cu Brăila, conducerea echipei de sub Tâmpa şi-a anunţat jucătorii care doresc să plece că pot să o facă necondiţionat. Acest îndemn a reprezentat un imbold pentru Sergiu Istrati, primul jucător care părăseşte FC Braşov. Istrati, de loc din Republica Moldova şi, de aceea, poreclit de Ţălnar ,,sovieticul”, ar putea fi urmat în curând de alţi fotbalişti, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de luni bune. La această situaţie contribuie din plin şi FCSB, care are o datorie către FC Braşov, în contul transferului lui Chipciu, însă Becali şi Argăseală caută tot felul de subterfugii şi amână plata! Rămâne de văzut cu ce lot va juca FC Braşov etapa viitoare a ligii secunde, la Snagov, cu Metalul Reşiţa. Chiar dacă tribunalul a păsuit echipa braşoveană, ameninţată de faliment, viitorul nu sună deloc bine şi singura soluţie pare plecarea de la zero, după modelele ,,U” Cluj sau Petrolul…

Dorin Duşa